小鹏 X9 新车预售订单突破 30000 台，明晚上市 / 同月交付

IT之家 12 月 31 日消息，小鹏汽车官微刚刚宣布，旗下 MPV 新车小鹏 X9 预售订单已经突破 30000 台，该车将于明天正式上市发布。

该车的上市发布会定档 2024 年 1 月 1 日 18:30。作为小鹏汽车首款 MPV 车型，官方将其定位为“超智驾大七座”。该车此前已在广州车展开启预售，预售价 38.8 万元起。

本月初，小鹏 X9 的首批展车已经陆续进入全国 61 个城市的门店，包括北京、上海、广州、深圳、青岛、海口、石家庄等。按照官方此前规划，2024 年 1 月启动交付。

IT之家汇总小鹏 X9 基础信息如下：

该车长宽高为 5293/1988/1785（mm），轴距为 3160mm。配置方面，新车前排座椅配备头枕音响、10 点座椅按摩；二排座椅支持多向电动调节，配合人体曲线可选六大场景按摩，解锁不同模式；搭配环绕式柔风，配备 23 扬声器 Xopera 音响；支持六音区智能语音识别，以及五温区自动空调。

该车拥有 21.4 英寸家庭娱乐生态屏，搭载 X Free breath 微气候新风系统，拥有“魔方智控冰箱”，支持语音控制开关。

动力方面，小鹏 X9 电机最大功率分别为前 235kW 后 135kW，配备 84.5kWh 与 101.5kWh 电池组，CLTC 纯电续航里程提供 610km、640km 与 702km 三种。

值得一提的是，同样在今天傍晚，同为“造车新势力”的理想汽车也宣布旗下 MPV 车型理想 MEGA 上市定档 3 月 1 日，发布即交付。今年开始，大家常说的“蔚小理”都在 MPV 领域展现了自己的动作，蔚来的 MPV 车型也已经立项。

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