市场监管总局发布儿童智能手表等 5 类产品消费提示和风险提示

IT之家 12 月 31 日消息，今日，市场监管总局发布近期受到广泛关注的儿童智能手表、激光笔、电动自行车头盔、萝卜刀、火漆印章 5 类产品消费提示和风险提示。希望通过介绍产品选购和使用常识，帮助广大消费者科学购买和使用相关产品，防范可能发生的安全风险。市场监管总局将继续聚焦公众关心关注的消费品，加强产品质量安全监管，切实维护消费者合法权益。

IT之家附全文如下：

儿童智能手表消费提示

儿童智能手表是供 3 岁至 14 岁儿童使用的带有提醒、通话、定位等功能的手表。消费者在选购和使用时应注意以下几点：

一、选购

1.查看重要信息。注意查看产品名称、厂名厂址、执行标准、安全警示标识等产品信息。具有通话功能的儿童智能手表，检查产品包装是否标明强制性产品认证（CCC）标志、进网许可证号和无线电发射设备型号核准许可号（CMIIT）。建议购买标明执行标准为 GB / T 41411-2022《儿童手表》的产品。

2.查看外观。产品外观应无划痕、毛刺、锐边等影响安全佩戴和使用的缺陷；字符图案准确、清晰，无明显瑕疵；表壳体牢固，无明显间隙。

3.按需选择。选购时注意查看儿童智能手表是否具有防水、防震功能，软件是否具有社交功能等，应选择适合自身需要的产品。

二、使用

1.使用产品前，需仔细阅读说明书的注意事项，了解安全使用提示。

2.佩戴时，尽量避免磕碰跌落。如发现电池挤压变形、异常发热、破损或异物刺穿时，应立即停止使用。

3.手表充电时，应避免使用；充满电后，及时拔掉充电器。

4.为保障信息安全和支付安全，家长应通过“家长控制功能”管理儿童使用产品的情况。

激光笔消费提示

激光笔是一种利用激光发射来进行指向的工具，常用于课堂教学、会议讲解等场合。消费者在选购和使用时应注意以下几点：

一、选购

1. 注意查看产品标识中厂名厂址、产品名称、警示说明、执行标准等信息是否齐全，拒绝购买“三无”产品，并保留购物凭证。

2.仔细查看产品的激光规格信息。激光按照危害程度从小到大分为 1 类、1M 类、2 类、2M 类、3R 类、3B 类、4 类。最好选购激光辐射类别为 3R 类及以下的产品。对于非专业使用人员，请勿购买 3B 类及 4 类大功率激光笔。

3.避免购买激光笔作为儿童玩具使用。

二、使用

1.仔细阅读产品警示说明和注意事项，并严格按照产品宣称用途使用。

2.使用时避免照射人体眼睛和皮肤，以免引起不必要的伤害。

3.如发现激光笔笔杆发烫，需立即停止使用。

4.办公或教学用激光笔，应放置在儿童无法触及的地方。

电动自行车头盔消费提示

电动自行车头盔是在事故中降低乘员头部伤害的装具，一般由壳体、缓冲层和佩戴装置组成。消费者在购买和使用时应注意以下几点：

一、选购

1.选购专用头盔。驾乘电动自行车时应佩戴专用头盔，不要购买和使用自行车、滑板、轮滑等运动头盔或安全帽替代电动自行车头盔。

2.查看重要信息。通过正规渠道购买。注意查看产品名称、厂名厂址、执行标准、产品型号规格、生产日期、使用说明等信息是否齐全。优先选购执行标准标注为 GB 811-2022《摩托车、电动自行车乘员头盔》新标准的头盔，且购买时应向商家索取发票等有效凭证。

3.检查外观及结构。选购时，注意壳体应坚固平滑、边沿圆钝，无不合理凸出物。缓冲层应手感密实无异味。外表面最好有反光材料，以便在光线不佳时，容易被识别，减少交通事故发生。

4.提前试戴试用。要根据头围尺寸选择合适规格的产品，头盔应与头部贴合，佩戴稳定舒适并具有足够的视野，重量不宜过重。注意头盔的壳体和缓冲层要能够覆盖额头至后脑的主要保护区域；佩戴装置应牢固，且不会因为误操作而被打开。如果有护目镜，应有卡槽等定位功能，打开后不应自行滑落。

二、使用

1.正确佩戴。使用前仔细阅读产品说明书，按照说明书中的使用条件和佩戴方法正确使用，按要求确认头盔是否戴牢、系带是否紧实、卡扣是否松动等。

2.注意保管。日常存放时避免长时间暴晒。在清洁时，不要用有腐蚀性的溶剂擦洗头盔外表面。

3.定期更换。头盔如果发生过一次较大撞击事故，应停止使用。若产品说明书中有建议使用期限，超过期限应及时更换。

萝卜刀风险提示

萝卜刀是一款通过自身重力实现刀体滑动的仿刀玩具，近期在学生群体中广为流行。消费者在选购和使用时应注意以下几点：

一、选购

1.注意查看产品标识中厂名厂址、检验合格证明、执行标准等信息是否齐全，拒绝购买“三无”产品；应选购产品或包装上有强制性产品认证“CCC”标志的萝卜刀产品。

2.不要购买刀锋尖锐、手指可触及部位有锐利边缘或毛刺、部件装配不牢固的萝卜刀产品。

3.仔细阅读产品或包装上标注的适用年龄、使用说明、警示内容等相关信息，根据儿童年龄等情况选购产品。

二、使用

1.仔细阅读产品说明和注意事项。按照产品使用说明正确玩耍。

2．避免在追逐打闹中使用。避开眼睛等身体重要部位，以免发生不必要的伤害。

3.对于年龄较小还没有形成安全意识的儿童，家长或监护人应加强监护并正确引导。

火漆印章风险提示

火漆印章是指通过加热将蜡等物质熔化后，用印章按压成各种造型的产品，主要包括加热器具、熔蜡勺、彩色火漆蜡粒、印章头等部件。近年来在儿童群体中广为流行。消费者在选购和使用时应注意以下几点：

一、选购

1.通过正规渠道购买产品。注意查看产品名称、厂名厂址、执行标准、产品检验合格证等信息是否齐全，避免购买“三无”产品。

2. 选购时仔细阅读适用年龄和安全警示说明。了解加热方式，选择具有防烫保护设计的产品。如果儿童年龄较小，尽量避免选择以蜡烛等明火方式加热的产品。

二、使用

1.使用前，仔细阅读说明书。了解安全使用提示，需有成年人全程监护陪同使用。

2.需选择通风良好的场地，确保桌面牢固耐热。对于使用明火加热的产品，需远离易燃物品。

3.使用时，手不要触碰加热器具、熔蜡容器等部件的金属部分，防止烫伤。不要将非产品配件或易燃物放置在明火上，避免发生火灾。

4.使用后，产品应及时收纳。避免幼童误吞误食形似糖果的蜡粒，发生窒息等危险。

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