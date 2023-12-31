中国移动、电信、联通高管 2022 年集体涨薪，最高年薪 94.76 万元

IT之家 12 月 31 日消息，近日，中国电信、中国移动、中国联通三家基础电信运营企业公开了 2022 年企业负责人的薪酬情况。数据显示，中国移动的高管平均年薪在三家中最高，达到了 94.76 万元。与此同时，三家运营商的高管薪酬相比 2021 年都有不同程度的增长，与其业绩表现密切相关。

值得一提的是，2022 年，三大运营商的企业负责人都发生了变动，因此其薪酬并不能完全反映其全年的工作情况。

IT之家注意到，中国电信集团有限公司年度应付年薪最高的是中国电信董事长、党组书记柯瑞文，应付年薪为 90.78 万元；其余高管应付年薪在 33.67 万元-85.49 万元之间。（部分高管任职不满一年）

中国移动通信集团有限公司年度应付年薪最高的是中国移动董事长、党组书记杨杰，时任中国移动总经理、党组副书记董昕，应付年薪为 94.76 万元；其余高管应付年薪在 32.03 万元-85.29 万元之间。（部分高管任职不满一年）

中国联合网络通信集团有限公司年度应付年薪最高的是时任中国联通董事长、党组书记刘烈宏，现任中国联通董事长、党组书记陈忠岳，应付年薪为 88.19 万元；其余高管应付年薪在 32.70 万元-79.37 万元之间。（部分高管任职不满一年）

除了高管薪酬，三大运营商的员工平均薪酬也引起了关注。根据财报数据，可以粗略计算出三家运营商的员工人均年薪。中国电信 2022 年人工成本 533.46 亿元，在职员工 280683 人，人均年薪约 19 万元；中国移动 2022 年员工薪酬支出总额为 917.49 亿元，在职员工 450698 人，人均年薪约 20.36 万元；中国联通 2022 年人工成本 425.64 亿元，在职员工 244508 人，人均年薪 17.4 万元。

值得注意的是，高管和员工的薪酬增长与其业绩表现有着直接的关系。2022 年，三大运营商的营收和净利润都实现了稳定的增长，尤其是中国联通，2022 年的净利润创下了上市以来的新高，达到了 167 亿元，同比增长了 16.5%。相应地，中国联通的高管薪酬涨幅也是三家中最高的。另外，根据国资委考核分配局公布的 2022 年度中央企业负责人经营业绩考核 A 级企业名单，三大运营商都在其中，其中中国移动已经连续 19 年获得 A 级，中国电信连续 11 年获得 A 级，中国联通时隔 2 年后再次获得 A 级。

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