玩家翻出 20 年前游戏光盘，勾起网友满满回忆

IT之家 12 月 31 日消息，在 PC 游戏日益迈向数字化的当下，一位幸运的玩家在整理仓库时，竟翻出了一张上古时代的实体光盘 —— 来自 2003 年的即时战略游戏《不可能的生物》(Impossible Creatures)。随着复古游戏收藏热潮持续升温，像这样怀旧经典的 PC 游戏实体盘，往往能引起玩家和收藏圈的集体兴奋。

《不可能的生物》是由加拿大知名游戏开发商 Relic Entertainment 于 2003 年推出的一款即时战略游戏。Relic 也是《英雄连》《战锤 40,000：战争黎明》《家园》等诸多经典 RTS 游戏的缔造者。Relic 在 2004 年被 THQ Nordic 收购后，于 2013 年又被世嘉收入麾下。

玩家 TheJunkyVirus 在社交媒体上分享了这张珍贵的《不可能的生物》原版光盘照片，并表示是在清理储物间时偶然发现的。作为一款发布于 2003 年的游戏，《不可能的生物》当年所采用的 3D 图形技术堪称惊艳，而其最吸引人的地方莫过于游戏中独特的基因改造玩法。玩家可以将不同的动物进行混合，创造出各种各样拥有特殊能力的“不可能生物”，并率领这些奇异的生物军团与邪恶势力展开战斗。除了丰富的探索世界和单人 / 多人游戏模式，该游戏还以高度可重玩性著称。《不可能的生物》的原版 PC 光盘如今在完好状态下甚至可以卖到 100 美元（IT之家备注：当前约 712 元人民币）以上，而移植到 Steam 平台的版本则只要非常低廉的价格就可以购买。

就像许多复古 PC 游戏一样，TheJunkyVirus 找到的《不可能的生物》光盘盒中除了游戏光盘之外，还附带了运行游戏的可下载软件。游戏封面展示了各种玩家可以创造的基因改造生物，例如老虎蝎子、长颈鹿大猩猩和斑马狗等混合体。看到这张照片，许多玩家纷纷在评论区分享了自己对《不可能的生物》的回忆。一些评论指出，由于当时网络对战功能尚未完善，但并没有影响这款游戏成为玩家心中的经典。甚至还有玩家表达了对《不可能的生物》重制版或续作的期待，希望能够再次体验到这款充满创意的即时战略游戏。

随着怀旧游戏收藏热潮的不断升温，像这样发现老旧 PC 游戏原版光盘的惊喜事件也越来越多。在实体游戏光盘销量日益下滑的今天，老式 CD-ROM 和实体游戏副本的收藏价值可能会进一步提升。

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