2023 年传统娱乐巨头流媒体业务亏损逾 50 亿美元，Netflix 大获全胜

IT之家 12 月 31 日消息，过去一年，全球传统娱乐巨头在与 Netflix 的流媒体大战中损失惨重，超过 50 亿美元（IT之家备注：当前约 356 亿元人民币）付诸东流。面对巨额亏损，迪士尼、华纳兄弟探索频道、康卡斯特和派拉蒙等老牌娱乐巨头正面临缩减业务、裁员减产的巨大压力。

派拉蒙的亿万富翁控股股东 Shari Redstone 最近几周一直在积极寻求买家，据知情人士透露，她已与《壮志凌云 2：独行侠》背后的制作公司 Skydance 就出售派拉蒙影业进行过谈判。派拉蒙首席执行官 Bob Bakish 也在 12 月中旬与华纳 CEO David Zaslav 共进午餐，讨论两家公司合并的可能性。不过业内人士表示，两家公司的谈判仍处于早期阶段，达成交易的可能性尚不明朗。

除了流媒体业务的亏损，传统媒体集团还面临着疲软的广告市场、不断下滑的电视收入以及因好莱坞罢工而上升的制作成本等困境。LightShed Partners 分析师 Rich Greenfield 认为，派拉蒙的出售谈判反映了整个行业陷入“彻底恐慌”的状态。

“电视广告收入大幅下降，用户持续剪掉有线电视，体育成本上升，电影业务表现不佳，”他说，“所有能出错的地方都出错了。为了生存，这些公司唯一知道的方法就是合并和削减成本。”

然而，就在传统媒体巨头苦苦挣扎之际，十年前开创流媒体模式的科技巨头 Netflix 却成为了这场视频发行格局重塑之战的赢家。

分析师 Michael Nathanson 在 11 月写道：“在过去四年的大部分时间里，娱乐行业像喝醉的水手一样挥霍金钱，抵御流媒体战争的第一波攻击。现在，我们终于开始感受到宿醉的后果，以及未付酒吧账单的压力。” 他补充道，对于那些试图与 Netflix 竞争的公司来说，“洗牌已经开始”。

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