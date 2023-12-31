篮球巨星詹姆斯考虑直播玩游戏，引发平台争夺战

IT之家 12 月 31 日消息，篮球巨星勒布朗・詹姆斯最近公开表示，他正在考虑直播自己玩美式橄榄球游戏《Madden NFL 24》。詹姆斯是《Madden》系列的忠实粉丝，甚至曾在洛杉矶 SoFi 体育场的大屏幕上玩过这款游戏。作为全球知名的运动员，他的加入无疑会为各大直播平台带来巨大流量。

《Madden NFL 24》是 EA Sports 在 2023 年推出的橄榄球游戏，虽然并非革命性的作品，但仍旧受到众多铁杆球迷的追捧。詹姆斯正是这样的铁杆球迷，每年都不会错过新发行的《Madden》游戏。

IT之家注意到，在最近的一条推文中，詹姆斯公开询问网友他应该选择哪个平台进行直播。两大巨头平台立刻展开拉拢攻势：新兴平台 Kick 的联合创始人兼主播 Trainwreck 直接邀请詹姆斯加盟，而 Twitch CEO Dan Clancy 则强调自家平台强大的粉丝互动功能，并巧妙地建议詹姆斯可以同时在 Twitch 和 YouTube 直播，最大限度地覆盖观众。

詹姆斯的粉丝们也纷纷各抒己见，表达了对不同平台的支持，更多的人则只是单纯希望能够在线观看他的游戏直播。Kick 以相对宽松的管理和据称更高的主播分成著称，许多主播在詹姆斯的评论中积极为其平台拉票，希望能借此机会助力 Kick 进一步发展壮大。詹姆斯若加入 Kick，无疑将成为该平台继最近签约多位知名主播后的最重磅签约，并巩固其在竞争激烈的直播市场中的地位。

虽然詹姆斯的推文看起来只是一个试探性的想法，但他最终决定直播的可能性很高。詹姆斯此前已涉足游戏领域多次，这次公开询问很可能只是在为正式进军直播领域试水，衡量各方反应。随着其 NBA 生涯逐渐接近尾声，直播游戏或许是詹姆斯退休后的一条不错出路。

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