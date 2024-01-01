三星 Galaxy S24 系列手机即将到来，消息称 2024 Unpacked 新品发布会 1 月 17 日举行

IT之家 1 月 1 日消息，@MysteryLupin 放出了三星 2024 Unpacked 活动的邀请函，显示将于 1 月 17 日举行，相比去年有所提前（2023 Unpacked 活动于 2 月 1 日举行）。

三星 Unpacked 2024 活动主题为“Galaxy Al is coming”，预计届时将推出最新的 Galaxy S 系列旗舰机型。用户猜测，三星将于 1 月 2 日正式官宣。

目前 @Evan Blass 已经曝光了三星 Galaxy S24 规格，而且沃尔玛昨天也不小心提前上架了 Galaxy S24+（虽然截至IT之家发稿已被撤下，但仍有一些截图在网上流传），我们一起来看一下吧。

参数方面，三款机型都将搭载高通骁龙 8 Gen 3 芯片，旗舰级的 Ultra 型号将配备 6.8 英寸 Dynamic AMOLED 2X 显示屏，分辨率为 QHD+ (1440p)，亮度为 2600 尼特；并将配备 200MP 主摄（SOCELL HP2SX），支持“100 倍数码变焦”和“四倍长焦”功能；并将配备 5000mAh 电池，可在 30 分钟内将电量从 0% 充至 65%，并将采用钛金属设计，支持 IP68 防尘防水，当然还有内置 S Pen。

三星 Galaxy S24+ 配备 6.7 英寸 Dynamic AMOLED 2X 显示屏，比 S23 + 稍大，而且分辨率也从 FHD+（1080p）升级为 QHD+（1440p），且亮度高达 2600 尼特。

三星 Galaxy S24+ 将配备 50MP 主摄（相信又是 ISOCELL GN3），并且可以录制 8K 视频，能够为用户提供 30 倍数码变焦功能，并将支持 2 倍和 3 倍“双长焦”。

其他方面，S24 + 将配备 12GB 内存，并提供 256/512GB 存储，内置 4900mAh 电池，可在 30 分钟内从 0% 充至 65%，还将采用 Armor Aluminium 2.0 材质，支持 IP68 防尘防水。

至于 Galaxy S24，列出的规格中唯一与 S24+ 不同的地方在于 6.2 英寸 Dynamic AMOLED 2X 显示屏，且仅有 FHD+ 分辨率 (1080p) 和 2600 尼特亮度。

其他方面，三星 Galaxy S24 将配备 8GB RAM、128GB 和 256GB ROM，内置 4000mAh 电池，可在 30 分钟内从 0% 充至 50%。

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