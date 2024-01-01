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NCSoft 为索尼开发《地平线》MMO 游戏项目，使用虚幻引擎 5 制作

2024/1/1 7:56:40 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 1 月 1 日消息，@Kurakasis 发现，韩国开发商 NCSoft 为索尼《地平线》IP 开发的 MMORPG 项目注册了一个新域名，标题为《Land of Salvation》。

2022 年 11 月，MTN 称索尼和 NCSoft 已达成协议，合作开发一款《地平线》 MMORPG，作为索尼进军“实时服务游戏”的一部分，当时还有人怀疑这会是一款手游。

2023 年 11 月 29 日，NCSOFT 和索尼 SIE 宣布达成战略合作伙伴关系，双方将在包括移动领域在内的各种全球业务方面展开合作。

一名 NCSoft 员工在领英上发布了一份招聘启事，确认这款游戏现正在开发中，其代号 Logo 与《地平线》游戏的 Logo 风格十分相似。

  • 游戏的开发代号是 Project Skyline，最初的代号是 Project H，于 2021 年启动

  • 登录 PC 与移动端，暂时不会登陆 PS5（IT之家注：只是暂时没有开发中的迹象）

  • 虚幻引擎 5 开发

  • 发布时间明显晚于《永恒之塔 2》（预计将于 2024/2025 年发布）

  • 由曾开发《天堂》IP 的团队制作，曾担任《天堂 W》开发负责人的 Choi Hong-Young 领导

  • 截至 2023 年 9 月约有 140 人参与了该项目，作为对比：《天堂 M》有 136 人，《天堂 W》有 147 人开发。

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关键词：索尼地平线虚幻引擎ncsoft

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