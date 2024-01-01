国产首艘大型邮轮“爱达・魔都号”今日正式启航，4930 元 / 人起

IT之家 1 月 1 日消息，国产首艘大型邮轮“爱达・魔都号”已圆满完成两个试运营航次，今日（1 月 1 日）正式从上海吴淞口国际邮轮港出发，执航上海至东北亚经典旅游目的地的国际邮轮航线。

图源爱达邮轮

IT之家注意到，“爱达・魔都号”首航售价 4930 元 / 人起，共 7 天 6 晚，航线为上海-济州（西归浦）-长崎-福冈-上海。

据介绍，“爱达・魔都号”以摩登都市为灵感，设计上将体现东西文化的交融，船体涂装以“丝绸之路”为主题，总吨位 13.55 万吨，长 323.6 米，宽 37.2 米，最大高度 72.2 米。全船共有 20 层甲板，房舱 2125 间，可载客 5246 位。

这艘邮轮由中国船舶外高桥造船有限公司承建，配备了高达 16 层的上层建筑生活区，拥有剧院、特色餐馆、购物广场、艺术走廊和水上乐园等丰富的休闲设施。

热门日期中，2024 年 2 月 14 日情人节出发航线票价为 3489.25 元 / 人起，共 5 天 4 晚，航线为上海-冲绳-上海；2024 年 4 月 30 日出发的五一航线票价为 5009.25 元 / 人起，共 6 天 5 晚，航线为上海-济州（西归浦）-长崎-福冈-上海；淡季票价在 2800 元 / 人起左右。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。