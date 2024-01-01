广东省率先升级北斗探空系统：数据质量达 WMO 最高目标要求，72 小时降水预报准确率评分提升 44.83%

IT之家 1 月 1 日消息，据央视报道，广东省清远、阳江、河源、汕头四个北斗探空站于今天上午开始实时上传高空数据至中国气象局气象大数据云平台“天擎”系统。这意味着在经过一年多的探空组网观测业务化示范后，广东省气象探空业务正式实现北斗探空业务切换。

据称，由于广东天气形势复杂，经常受到台风等极端天气影响，当地气象部门自 2022 年 8 月起便已开展北斗探空系统组网观测示范业务化试点。目前，广东气象部门已将北斗探空资料常态化应用于气象预报、数值预报、卫星遥感等领域。

试验数据表明，北斗探空系统数据稳定可靠，数据质量达到世界气象组织（WMO）探空数据最高目标要求，测风误差由 3 米 / 秒提升到 0.3 米 / 秒。借助精准的北斗探空数据，气象部门对大雨及以上降水预报准确率评分提高 36% 以上，72 小时降水预报准确率评分提升高达 44.83%。

央视指出：预计到 2025 年底，我国将建成全国观测无缝隙的地-空物联网，基本完成北斗探空业务系统升级换代。

据介绍，我国自主研发的第三代探空系统“北斗探空系统”具备平漂探空能力，可实现一次放球就能获取上升、平漂、下降三个阶段共计约 6 小时的高空连续观测数据，打破了上百年的高空观测模式。

在基于互联网的“云 + 端”架构下，我国将实现北斗探空业务数据资料和原始观测资料从台站直接到国家级数据库的实时传输。

IT之家查询发现，我国气象大数据云平台“天擎”于 2021 年 12 月正式业务化运行，面向全国提供数算一体平台化服务。相比 CIMISS，气象大数据云平台的重点数据完整性、数据质量均有不同幅度提升，资料元数据信息更完整、质量更准确。

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