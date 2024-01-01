极氪汽车 12 月交付 13476 辆同比增长 18.9%，2023 累计交付同比增长 65%

IT之家 1 月 1 日消息，极氪汽车 2023 年 12 月交付量为 13476 辆，同比增长 18.9%；全年累计交付量达 118685 辆，同比增长 65%。同时，极氪 007 今日正式开启交付。

IT之家此前报道，极氪 007 于 2023 年 12 月 27 日上市，售 20.99 万元起，交付即可实现全国高速 NZP。

四驱性能版（660km，2.84s）29.99 万元

四驱智驾版（616km，3.8s）25.99 万元

后驱智驾版（688km，5.6s）22.99 万元

四驱版（616km，3.8s）22.99 万元

后驱版（688km，5.6s）20.99 万元

极氪 007 长宽高 4865/1900/1450mm，轴距 2928mm，整备质量 2150kg，定位纯电中型轿车。

新车采用两种前脸设计，高配车型会搭载一条贯穿车头的 90 英寸灯幕，实现了灯光智能交互和 360 度的功能场景全覆盖，全车外观布置了超 2400 颗 LED 灯珠，可自定义不同灯语。低配车型则采用一条狭长的灯带。头灯放置在车头下方，最远照射距离达到 189 米。

极氪 007 全系基于 800V 架构打造，提供单电机和双电机两种版本，单电机版本的最大功率为 310 千瓦，双电机版本的前后电机的最大功率分别为 165 千瓦和 310 千瓦，零百加速最低 2.84s。

IT之家附目前已公布 2023 年 12 月 / 全年销量的车企：

上汽大众 ID. 家族 12 月销售 1.9 万辆汽车，2023 年累计 10.97 万辆。

长城汽车 2023 年海外销量首破 30 万辆，累计破 140 万辆。

广汽埃安 2023 全年累计销量超 48 万辆，同比增长 77%。

红旗品牌 2023 年零售销量突破 37 万辆，同比增长 29.5%，其中新能源零售销量突破 8.5 万辆，同比增长 135%。

一汽丰田 2023 零售销量 800018 辆，同比增长 4.1%，产量 802666 台。

岚图汽车 12 月销量 10017 辆，同比增长 479%；2023 全年销量 50552 辆，同比增长 160%。

极氪汽车 12 月交付量为 13476 辆，同比增长 18.9%；全年累计交付量达 118685 辆，同比增长 65%。

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