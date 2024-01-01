别克 E4、E5 指定车型限时优惠至高 3 万元，原价 18.99 万、16.99 万元起

IT之家 1 月 1 日消息，别克汽车开启限时钜惠，购买别克 E4、别克 E5 指定车型即享 10000 元增 / 换购礼、至高 10000 元保险礼、至高 10000 元金融礼。活动时间为 1 月 1 日-2 月 9 日，活动车型为别克 E5（除先锋版）/E4。

IT之家附配置：

别克 E5 标准续航版配备的电机最大功率为 180kW，使用 68kWh 三元锂电池，CLTC 工况最大续航里程 545km；长续航版配备的电机最大功率为 150kW，使用 80kWh 三元锂电池，CLTC 工况最大续航里程为 620km。

该车还提供拥有更高性能的艾维亚四驱版车型，采用前永磁同步、后感应异步的电机布局，前永磁同步电机的最大功率 143kW，后感应异步电机最大功率 68kW，搭配的是 80kWh 三元锂电池，CLTC 工况最大续航里程为 603km。

别克 E4 长宽高分别为 4818mm / 1912mm / 1581mm，轴距达 2954mm；采用飞檐展翼前脸，配合双飞翼 LED 日间行车，拉宽横向视觉观感，羽翼光迹自动大灯支持流晶律动灯语系统，尾部采用贯穿式流光飞翼尾灯。

该车提供两驱和四驱版车型，其中两驱车型搭载最大输出功率 150kW 的单电机，内置 65kWh 电池组，CLTC 续航里程 530km；四驱版车型搭载最大输出功率为 143kW / 68kW 的双电机，内置 80kWh 电池组，CLTC 续航里程为 620km。

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