24.98 万元起，智界 S7 已开始交付：全系车型搭载华为“巨鲸”800V 高压平台

IT之家 1 月 1 日消息，虽然华为、奇瑞、智界汽车官方都没有进行任何宣发，但自 2023 年 12 月 31 日开始已经有多位车主提到了智界 S7 新车，甚至已经有博主放出了体验视频。

今日，智界汽车官方仍对 S7 的销售情况保持沉默，没有公布任何订单或交付数据。IT之家附智界 S7 四款车型官方定价如下：

智界 S7 Pro 为 24.98 万元

智界 S7 Max 为 28.98 万元

智界 S7 Max + 为 31.98 万元

智界 S7 Max RS 为 34.98 万元

外观方面，智界 S7 采用了全新 OneBox 造型设计，大幅提升舱内空间可用率，一体式车身结构和流体黄金曲线，带来 0.203Cd 超低风阻，前脸为华为家族化设计，前大灯组配备了超广角照明系统，射宽度从 25 米宽提升到 50 米。

车身侧面，智界 S7 配备了隐藏式门把手、无边框车门、轻量化 21 英寸锻造双五辐式轮圈、Brembo 刹车卡钳和业界首款 FNC 打孔刹车盘，运动气息十足。车尾方面采用了时下流行的贯穿式尾灯设计，有着不错的辨识度。另外，智界 S7 配备了 2.6 平方米超大全景天幕，一直延伸到后挡风，且还采用 100% 双层镀银隔热玻璃全覆盖，紫外线阻隔率达到 99.9%，隔热率达到 98.3%。

智界 S7 共提供霜月银、天青蓝、暖星云、陶瓷白与鎏金黑 5 款车漆颜色。与此同时，智界 S7 还提供运动版车型，装备熏黑的运动套件，包括前唇、侧裙、外后视镜壳、轮毂、尾翼和后包围等部位。

内饰方面，智界 S7 采用了游艇环抱座舱设计，同时副驾驶前方形成纯平多功能仪表台，不仅可以当作办公台，而且还可以打开，变成一个精致的化妆台。智界 S7 配备了 12.3 英寸全液晶仪表盘和全新橄榄型运动方向盘，可以保证视线无遮挡。并配备超大尺寸中控屏，搭载鸿蒙 4（HarmonyOS 4）车机系统，新增了 3D 车控桌面，支持华为 MagLink。另外，新车还提供舒适运动主驾、尊享女王空间、智享后排大空间，拥有白沙杏、月影灰与雀羽红 3 款内饰配色可选。

车内配置上，智界 S7 提供了零重力座椅、隐藏式冷暖冰箱、双 50W 无线超级快充、3 个 66W 超级快充，前后排座椅加热 / 通风等。智界 S7 首发搭载建筑声学音箱，采用 17 单元声学设计，支持 7.1 环绕声场，拥有 1000W 独立功放，同时业界首发空间音座舱，支持无麦 K 歌。

智能驾驶方面，智界 S7 搭载华为 ADS 2.0 高阶驾驶辅助系统，将在年底前开通全国所有城市的城市领航服务。另外此前还处于内部测试阶段的华为智驾无人泊车功能也在智界 S7 上首发，支持超视距自主泊车、智能避让、自主寻找，并可一键召唤。还支持业界唯一机械车位泊车辅助，最优路径驶入，极窄车位也能丝滑入位。泊车代驾 Beta 开放计划将在北京、上海、广州、深圳、重庆、苏州、东莞启动，至明年第一季度。

智界 S7 首发搭载华为途灵底盘，拥有四大核心技术加持，全维感知、3D 控制、智能协同，路面感知 HUAWEI ADS、智能车辆状态感知 IVSE、动态自适应扭矩控制 HUAWEI DATS、智能车身协同控制 HUAWEI xMotion，有效感知路面与车辆状态，智能调整扭矩。智界 S7 采用前双叉臂、后五连杆的空气悬架、CDC 可变阻尼减震器、空气悬挂。该车采用华为“巨鲸”800V 高压平台，CLTC 综合续航里程达 855km。只需充电 5 分钟，即可行驶 215 公里；充电 15 分钟，可行驶 430 公里。动力方面，智界 S7 四驱版的前电机功率为 150kW，后电机功率为 215kW，0-100km / h 加速时间仅需 3.3 秒。

安全方面，智界 S7 主动安全再进化，支持全向防撞系统 CAS2.0，更早识别，快刹快停。全维超强车身，潜艇级材质。采用云端 BMS 电池管理、13 层硬核电池安全防、加厚侧边和车底防撞梁，带来更严苛的电池安全保障。

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