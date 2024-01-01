周杰伦担任长安启源品牌大使，“全民伙伴计划”同步开启

IT之家 1 月 1 日消息，长安启源官宣，周杰伦正式成为品牌大使。

同时，“长安启源全民伙伴计划”推荐购车活动正式开启，用户可通过长安启源 App 或小程序一键认证成为长安启源伙伴，推荐其他人购买长安启源任一车型，均可获得现金奖励。

IT之家注意到，长安启源旗下共有 3 款车型：A05、A07、Q05，其中 Q05 于近期（12 月 12 日）上市，起售价 11.99 万元。

60 Lite：11.99 万元

60 Pro：12.79 万元

125 Air：13.19 万元

125 Pro：13.99 万元

125 Max：14.99 万元

长安启源 Q05 长宽高 4539*1865*1680mm，轴距 2656mm，采用 5 门 5 座布局，提供月光白、炫影灰、炫动红、星钻黑、原子灰、星辰蓝配色。

该车搭载 1.5L 高效蓝鲸混动发动机以及永磁同步单电机，电机扭矩均为 330N・m。

其中，60Lite / 60 Pro 版电机总功率为 140kW，CLTC 纯电续航 60 公里，总续航 1150 公里；125 Air / 125 Pro / 125 Max 版电机总功率为 158kW，CLTC 纯电续航 125 公里，总续航 1215 公里。

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