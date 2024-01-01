印度发射该国首颗用于研究黑洞的科学卫星

IT之家 1 月 1 日消息，印度空间研究组织（ISRO）今天上午在萨蒂什-达万航天中心用 PSLV-C58 运载火箭发射了一颗 XPoSat（X 射线偏振计卫星）。

这是印度首颗 XPoSat 卫星，设计寿命 5 年，旨在研究强 X 射线源的偏振并探究神秘的黑洞世界。ISRO 介绍称，XPoSat 是印度首个专门的偏振测量任务，旨在研究天文 X 射线源在极端条件下的各种动态。

▲ 图源：ISRO

ISRO 表示：XPoSat 将在低轨运行，携带两个科学有效载荷，其中主要有效载荷 POLIX（X 射线偏振仪）是一款由拉曼研究所开发的 Thomson X 射线计，可测量中等 X 射线范围（8-30 keV）内天文源的扭转度和角度参数。

IT之家查询发现，另一个有效载荷 XSPECT（X 射线光谱和计时）旨在进行软 X 射线（0.8-15 keV）定时研究，以补充 AstroSat 的高能量、大面积提供足够的光谱分辨率。

根据印度空间研究组织（ISRO）的说法，该任务的目标是：

1. 通过 POLIX 的汤姆孙散射测量“来自约 50 个潜在宇宙源的 8-30keV‘能量带’的 X 射线偏振”。

2. 通过 XSPECT 对 0.8-15keV 能量带中的宇宙 X 射线源进行长期光谱和时间研究。

3. 分别通过 POLIX 和 XSPECT 对共同能量带中宇宙源的 X 射线发射进行偏振和光谱测量。

4. 通过测量偏振度和其角度来研究磁场分布、几何各向异性、与视线的一致性，以及星系宇宙 X 射线源中加速器的性质。

5.研究中子星磁场的结构和几何形状，X 射线束的形成机制及其与吸积速率驱动的脉冲星的光度和质量的关系。

6. 理解星系黑洞双星源。

7. 研究并确认 X 射线究竟产生于中子星的极冠还是脉冲星磁层的外冠。

8. 将同步辐射机制与超新星残骸中的热辐射区分开来，确定同步辐射机制是否比热辐射占主导地位。

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