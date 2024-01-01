2024 款日产轩逸・经典上市，售 10.86 万起

IT之家 1 月 1 日消息，东风日产 2024 款轩逸・经典今日上市，共推出舒适版、豪华版、尊享版三款车型，售价分别为 10.86 万元、11.86 万元、12.26 万元。新车在外观、内饰和配置方面都有所升级，动力系统则保持不变，仍采用 1.6 升自然吸气发动机和 CVT 无级变速箱的组合。

轩逸自 2019 年上海车展迎来全新第 14 代产品后，老款轩逸并未退出销售，并以轩逸・经典身份与新款轩逸一起销售，满足不同消费者的需求。IT之家注意到，2024 款轩逸・经典尊享版升级搭载自动启闭前大灯、LED 日间行车灯、透镜式 LED 前近光灯，全系标配遥控钥匙，尊享版支持无钥匙进入、一键启动功能。

内饰方面，2024 款轩逸・经典的舒适版车型配有织物座椅、4 扬声器、手动空调、后排空调出风口、电动调节外后视镜、带 PM2.5 过滤的空调滤清器等基本配置，高配车型升级搭载 8 英寸电容触控屏、语音控制、远程控制车辆、在线导航、皮革座椅、后排座椅扶手及中央座椅头枕、行车记录仪等。

动力方面，2024 款轩逸・经典沿用了 1.6 升自然吸气发动机，最大功率为 90 千瓦，最大扭矩为 155 牛・米，与之匹配的是 CVT 无级变速箱，百公里综合油耗为 5.94 升（WLTC 标准），最高车速为 180 公里 / 小时。

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