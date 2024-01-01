深圳市低空融合飞行示范区 eVTOL 首飞测试完成

IT之家 1 月 1 日消息，据深圳发布，近日，“深圳市低空融合飞行示范区 eVTOL (无人驾驶载人电动垂直起降飞行器) 首飞测试”在大梅沙滨海公交场站完成。

活动中，厚为华圣公司现场展示了 EH216-S 型无人驾驶载人飞行器绕场飞行。该飞行器已取得中国民航局颁发的型号合格证和标准适航证，成为全球首个获得适航证的 eVTOL。

据深圳市交通运输局盐田管理局介绍，此次测试完成了飞行器性能、载重、安全性、及系统运行等保障性功能测试，标志着盐田区低空飞行的新篇章即将拉开序幕。

接下来，厚为华圣公司将与盐田区携手建立以低空景区观光为核心的低空特色应用场景，实现 eVTOL 常态化运营和景区互联，提供空中旅游观光体验服务，让市民出行更加快捷、便利，打造全国首个低空产业运营示范区，促进盐田区低空产业的多元化融合发展。

IT之家注意到，EH216-S 是亿航智能的产品，其机身长度 6.05 米，机身宽度 5.73 米，机身高度 1.93 米，最大正常平飞速度 90 公里每小时，具有纯电动、体积小、机动性强、噪音低等特点。2023 年 12 月 21 日，EH216-S 无人驾驶载人航空器获得由中国民用航空局颁发的标准适航证，成为全球首个获得适航证的无人驾驶载人电动垂直起降（eVTOL）航空器，取得行业领先。

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