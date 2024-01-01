中兴推出 U50 Pro、F50 5G 随身 WiFi 龙年纪念款

IT之家 1 月 1 日消息，中兴宣布推出中兴 U50 Pro、中兴 F50 5G 随身 WiFi 龙年纪念款。如图所示，龙年纪念款机身镌刻定制龙年花纹，参数没有变化。

中兴 U50 Pro 定价 1599 元，搭载高通骁龙 X62 处理器，支持 5G 双模、全球漫游，覆盖全球 100 多个国家和地区的网络，还支持 5G NR 网络载波聚合技术、低频 ENDC 技术。

它采用 Wi-Fi 6 标准，峰值速率达 3600 Mbps，最多支持 64 个设备连接，拥有 10000mAh 电池 + 27W 充电，号称续航达 16 小时，支持 NFC 手机一碰联网。

中兴 U50 Pro 还能当作充电宝使用，支持最高 18W 输出，尺寸为 159*73*18mm，配有 2.4 英寸触摸屏。

中兴 F50 定价 499 元，采用超薄机身设计，三围尺寸为 78.mm*62.8mm*10.3mm，重量约 50g。这款产品具有 5G 双模、精致小巧、多设备连接支持等特点。

这款产品支持 SA+NSA 网络环境和 Sub-6GHZ 频段，峰值速率 DL 1.6 Gb / S, UL225 Mb / s；支持多种供电方式，即插即用，通过 USB 3.0 Type-C 接口数据线连接笔记本高速上网，或者连接充电头、车载、充电宝等提供 Wi-Fi 热点。

中兴 F50 支持 2X2 Wi-Fi 5，2.4G / 5G 双频可选；内置 8 核处理器，支持 10 台设备连接。此外，这款产品还可作为 TF 读卡器使用。

IT之家提醒，中兴 F50 5G 采用特定套餐卡，提供单月套餐、月固定套餐和长周期套餐以及叠加包等多种规格可选，其中 1500G 流量包月 99 元、1500G 长周期年包 499 元。

据悉，该套餐为全国流量，电信网络支持 SA / NSA 双模 5G 网络，最大下载速率为 500Mbps。此外，中兴 F50 还提供移动月享 1000G（5G 定制版）套餐，类型为年包，包年每月 100G 价格为 399 元；1000G 为 699 元。

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