IT之家 1 月 1 日消息，IT之家从小米平板官微获悉，小米平板 6 Pro 元旦闪降 200 元，售价 2299 元起。搭配键盘式双面保护壳，再至高立减 200 元，搭配小米灵感触控笔（第二代），再立减 50 元。

小米平板 6 Pro 采用 Unibody 全金属一体化机身，隐藏式天线设计，拥有三款配色，搭载 11 英寸 2.8K 144Hz LCD 高刷屏，309PPI、10.7 亿色、P3 色域，支持双重护眼认证，支持多屏同色，以及四扬声器环绕立体声。

小米平板 6 Pro 搭载骁龙 8+ Gen 1 芯片，以及 LPDDR5 内存、UFS 3.1 闪存，支持 USB 3.2 Gen 1，内置 8600mAh 电池，深度休眠模式待机时长 47.9 天，支持 67W 快充，62 分钟可充满电 100%。前置 20MP 相机，后置 50MP+2MP 相机。机身长度 253.95mm X 宽度 165.18mm X 厚度 6.51mm，重量 490g。支持侧面指纹识别。

软件方面，小米平板 6 Pro 内置 MIUI Pad 14 系统，支持游戏快速启动、性能动态加速、48 个月流畅、全局内容拖曳及窗口多开，支持 PC 互联、导演模式。会议工具箱支持人像居中、单人会议屏幕前 60 度收音、多人会议 360 度收音，支持会议实时翻译，字幕转录等。

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