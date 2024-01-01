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智己汽车 12 月销量达 10412 台，首批拿到 L3 道路测试牌照

2024/1/1 16:22:24 来源：IT之家 作者：浩渺（实习） 责编：浩渺
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IT之家 1 月 1 日消息，智己汽车今日宣布 12 月销量达 10412 台，创历史新高。其中，LS6 车型蝉联 20 万以上全品类中国品牌纯电汽车冠军。

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从全年看，智己汽车累计销售 38,253 台，同比大增 665%，下半年连续 5 个月环比增长。智驾领域，智己汽车成为首批获得 L3 道路测试牌照的中国品牌。截至 12 月份，智己汽车用 8 个月的时间完成 7 轮公测，预计 1 月份实现高速 NOA 全国贯通，智己汽车城市 NOA 也将开启用户推送。

智己 LS6 于 10 月 12 日上市，长宽高为 4904 *1988*1669mm，轴距 2950mm，相比智己 LS7 略小一些，风阻系数为 0.237，全系具备高速高架及城市 NOA 智能驾驶能力

座舱方面，该车采用了 POPO Sofa 座椅、YAT 半幅方向盘（可选），以及四门静音玻璃。车机搭载高通 8155 车机芯片，采用 42 英寸独立升降巨幅场景屏，支持智己 LS6 雨夜视野增强以及 IM 生成式大模型。

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动力方面，智己 LS6 提供「准 500V」高性能平台和「准 900V」双碳化硅超强性能平台车型，CLTC 纯电续航可达 760km（LS6 Max 超长续航版）。其中，LS6 Max 超强性能版搭载前后双电机四驱系统，总功率 579kW，综合最大扭矩 800N・m，最高峰值转速 21000 转，百公里加速时间为 3.48s，最高车速达到 252km/h。

智己 LS6 定价：

  • MAX 超强性能版（702km，3.48s），27.99 万元；

  • MAX 超长续航版（760km，5.5s），26.19 万元；

  • MAX 长续航版（680km，5.9s），23.79 万元；

  • MAX 标准版（560km，5.9s），21.79 万元。

IT之家附目前已公布 2023 年 12 月 / 全年销量的车企：

  • 上汽大众 ID. 家族 12 月销售 1.9 万辆汽车，2023 年累计 10.97 万辆。

  • 长城汽车 2023 年海外销量首破 30 万辆，累计破 140 万辆。

  • 广汽埃安 2023 全年累计销量超 48 万辆，同比增长 77%。

  • 红旗品牌 2023 年零售销量突破 37 万辆，同比增长 29.5%，其中新能源零售销量突破 8.5 万辆，同比增长 135%。

  • 一汽丰田 2023 零售销量 800018 辆，同比增长 4.1%，产量 802666 台。

  • 岚图汽车 12 月销量 10017 辆，同比增长 479%；2023 全年销量 50552 辆，同比增长 160%。

  • 极氪汽车 12 月交付量为 13476 辆，同比增长 18.9%；全年累计交付量达 118685 辆，同比增长 65%。

  • 理想汽车 12 月交付 50353 辆同比增长 137.1% 成功突破五万辆，2023 年累计交付 37.6 万辆。

  • 一汽奔腾 2023 全年累计销量 120666 辆，同比增长 59.4%。

  • 长城汽车 12 月新能源乘用车销售 29816 辆，同比增长 168.59%；2023 全年销售 261546 辆，同比增长 98.39%。

  • AITO 问界系列 12 月交付新车 24468 辆环比增长 29.96％，2023 全年累计交付 94380 辆。

  • 零跑汽车 12 月交付 18618 台，同比增长 119%；2023 年累计交付 144155 台，同比增长超 29%。

  • 上汽通用五菱 2023 年 12 月销量 201666 台环比增长 26%，全年销量 1403066 台。

  • 上汽通用 2023 年新能源车销量首次达到 100000 辆，同比增长 125.2%；12 月销量达到 18911 辆，同比增长 312.4%。

  • 智己汽车 12 月销量达 10412 台，创历史新高。

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关键词：智己汽车智己LS6

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