智己汽车 12 月销量达 10412 台，首批拿到 L3 道路测试牌照

IT之家 1 月 1 日消息，智己汽车今日宣布 12 月销量达 10412 台，创历史新高。其中，LS6 车型蝉联 20 万以上全品类中国品牌纯电汽车冠军。

从全年看，智己汽车累计销售 38,253 台，同比大增 665%，下半年连续 5 个月环比增长。智驾领域，智己汽车成为首批获得 L3 道路测试牌照的中国品牌。截至 12 月份，智己汽车用 8 个月的时间完成 7 轮公测，预计 1 月份实现高速 NOA 全国贯通，智己汽车城市 NOA 也将开启用户推送。

智己 LS6 于 10 月 12 日上市，长宽高为 4904 *1988*1669mm，轴距 2950mm，相比智己 LS7 略小一些，风阻系数为 0.237，全系具备高速高架及城市 NOA 智能驾驶能力。

座舱方面，该车采用了 POPO Sofa 座椅、YAT 半幅方向盘（可选），以及四门静音玻璃。车机搭载高通 8155 车机芯片，采用 42 英寸独立升降巨幅场景屏，支持智己 LS6 雨夜视野增强以及 IM 生成式大模型。

动力方面，智己 LS6 提供「准 500V」高性能平台和「准 900V」双碳化硅超强性能平台车型，CLTC 纯电续航可达 760km（LS6 Max 超长续航版）。其中，LS6 Max 超强性能版搭载前后双电机四驱系统，总功率 579kW，综合最大扭矩 800N・m，最高峰值转速 21000 转，百公里加速时间为 3.48s，最高车速达到 252km/h。

智己 LS6 定价：

MAX 超强性能版（702km，3.48s），27.99 万元；

MAX 超长续航版（760km，5.5s），26.19 万元；

MAX 长续航版（680km，5.9s），23.79 万元；

MAX 标准版（560km，5.9s），21.79 万元。

IT之家附目前已公布 2023 年 12 月 / 全年销量的车企：

上汽大众 ID. 家族 12 月销售 1.9 万辆汽车，2023 年累计 10.97 万辆。

长城汽车 2023 年海外销量首破 30 万辆，累计破 140 万辆。

广汽埃安 2023 全年累计销量超 48 万辆，同比增长 77%。

红旗品牌 2023 年零售销量突破 37 万辆，同比增长 29.5%，其中新能源零售销量突破 8.5 万辆，同比增长 135%。

一汽丰田 2023 零售销量 800018 辆，同比增长 4.1%，产量 802666 台。

岚图汽车 12 月销量 10017 辆，同比增长 479%；2023 全年销量 50552 辆，同比增长 160%。

极氪汽车 12 月交付量为 13476 辆，同比增长 18.9%；全年累计交付量达 118685 辆，同比增长 65%。

理想汽车 12 月交付 50353 辆同比增长 137.1% 成功突破五万辆，2023 年累计交付 37.6 万辆。

一汽奔腾 2023 全年累计销量 120666 辆，同比增长 59.4%。

长城汽车 12 月新能源乘用车销售 29816 辆，同比增长 168.59%；2023 全年销售 261546 辆，同比增长 98.39%。

AITO 问界系列 12 月交付新车 24468 辆环比增长 29.96％，2023 全年累计交付 94380 辆。

零跑汽车 12 月交付 18618 台，同比增长 119%；2023 年累计交付 144155 台，同比增长超 29%。

上汽通用五菱 2023 年 12 月销量 201666 台环比增长 26%，全年销量 1403066 台。

上汽通用 2023 年新能源车销量首次达到 100000 辆，同比增长 125.2%；12 月销量达到 18911 辆，同比增长 312.4%。

智己汽车 12 月销量达 10412 台，创历史新高。

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