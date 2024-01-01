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首页 > iPad之家>iPad新闻

憋大招？苹果 2023 年首度“停更”iPad

2024/1/1 17:19:38 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 1 月 1 日消息，2023 年已经落幕，回顾这一年，苹果公司在平板电脑领域显得异常安静。自 2010 年 iPad 问世以来，苹果从未间断过对这一产品的更新迭代，每年都会推出新款平板电脑，甚至在某些年份还曾推出过四款之多。然而，2023 年却成为 iPad 历史上的一个空白页，这是苹果首次在整个日历年中没有发布任何新款 iPad。

最近一次 iPad 更新停留在 2022 年 10 月，2023 年唯一与 iPad 相关的硬件新品只有采用 USB-C 接口的 Apple Pencil。

IT之家附 iPad 历史：

  • 2010 年：iPad（第一代）

  • 2011 年：iPad 2

  • 2012 年：iPad（第三代）、iPad（第四代）和 iPad mini（第一代）

  • 2013 年：iPad Air（第一代）和 iPad mini 2

  • 2014 年：iPad Air 2 和 iPad mini 3

  • 2015 年：iPad mini 4 和 iPad Pro 12.9 英寸（第一代）

  • 2016 年：iPad Pro 9.7 英寸

  • 2017 年：iPad（第五代）、iPad Pro 12.9 英寸（第二代）和 iPad Pro 10.5 英寸

  • 2018 年：iPad（第六代）、iPad Pro 11 英寸（第一代）和 iPad Pro 12.9 英寸（第三代）

  • 2019 年：iPad（第七代）、iPad Air（第三代）和 iPad mini（第五代）

  • 2020 年：iPad（第八代）、iPad Air（第四代）、iPad Pro 11 英寸（第二代）和 iPad Pro 12.9 英寸（第四代）

  • 2021 年：iPad（第九代）、iPad mini（第六代）、iPad Pro 11 英寸（第三代）和 iPad Pro 12.9 英寸（第五代）

  • 2022 年：iPad（第十代）、iPad Air（第五代）、iPad Pro 11 英寸（第四代）和 iPad Pro 12.9 英寸（第六代）

  • 2023 年：无

回顾 iPad 的发展历程，2010 年诞生初代 iPad，之后每年都陆续推出新款，包括 2012 年的 iPad mini、2013 年的 iPad Air、2015 年的 iPad Pro 等，产品线不断丰富，功能和性能也持续提升。然而，随着 iPad 的日益普及和成熟，消费者对于频繁升级的需求逐渐减弱。这种消费行为的转变或许促使苹果重新审视其平板电脑战略，转向更加注重影响力和周期更长的硬件更新。

除了市场需求的变化，苹果近年来也面临着 iPad 产品线日益复杂和 iPadOS 发展方向不明的批评，2023 年的“休整”或许是苹果在为 iPad 重新定位、厘清产品线发展方向做准备。

传言和分析师预测称，2024 年将是 iPad 产品线大爆发的一年。从入门级的 iPad 到 iPad mini、iPad Air 再到旗舰 iPad Pro，每一款产品线都将迎来硬件更新。随着传闻中的 12.9 英寸 iPad Air 加入产品线，2024 年苹果有望在一个自然年中推出多达六款 iPad，创下历史新高。旗舰款 iPad Pro 也预计将引入至少 12 项新功能，包括 OLED 显示屏、M3 芯片以及全新的“类似笔记本电脑”键盘配件。

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关键词：iPadiPad Pro

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