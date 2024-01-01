憋大招？苹果 2023 年首度“停更”iPad

IT之家 1 月 1 日消息，2023 年已经落幕，回顾这一年，苹果公司在平板电脑领域显得异常安静。自 2010 年 iPad 问世以来，苹果从未间断过对这一产品的更新迭代，每年都会推出新款平板电脑，甚至在某些年份还曾推出过四款之多。然而，2023 年却成为 iPad 历史上的一个空白页，这是苹果首次在整个日历年中没有发布任何新款 iPad。

最近一次 iPad 更新停留在 2022 年 10 月，2023 年唯一与 iPad 相关的硬件新品只有采用 USB-C 接口的 Apple Pencil。

IT之家附 iPad 历史：

2010 年：iPad（第一代）

2011 年：iPad 2

2012 年：iPad（第三代）、iPad（第四代）和 iPad mini（第一代）

2013 年：iPad Air（第一代）和 iPad mini 2

2014 年：iPad Air 2 和 iPad mini 3

2015 年：iPad mini 4 和 iPad Pro 12.9 英寸（第一代）

2016 年：iPad Pro 9.7 英寸

2017 年：iPad（第五代）、iPad Pro 12.9 英寸（第二代）和 iPad Pro 10.5 英寸

2018 年：iPad（第六代）、iPad Pro 11 英寸（第一代）和 iPad Pro 12.9 英寸（第三代）

2019 年：iPad（第七代）、iPad Air（第三代）和 iPad mini（第五代）

2020 年：iPad（第八代）、iPad Air（第四代）、iPad Pro 11 英寸（第二代）和 iPad Pro 12.9 英寸（第四代）

2021 年：iPad（第九代）、iPad mini（第六代）、iPad Pro 11 英寸（第三代）和 iPad Pro 12.9 英寸（第五代）

2022 年：iPad（第十代）、iPad Air（第五代）、iPad Pro 11 英寸（第四代）和 iPad Pro 12.9 英寸（第六代）

2023 年：无

回顾 iPad 的发展历程，2010 年诞生初代 iPad，之后每年都陆续推出新款，包括 2012 年的 iPad mini、2013 年的 iPad Air、2015 年的 iPad Pro 等，产品线不断丰富，功能和性能也持续提升。然而，随着 iPad 的日益普及和成熟，消费者对于频繁升级的需求逐渐减弱。这种消费行为的转变或许促使苹果重新审视其平板电脑战略，转向更加注重影响力和周期更长的硬件更新。

除了市场需求的变化，苹果近年来也面临着 iPad 产品线日益复杂和 iPadOS 发展方向不明的批评，2023 年的“休整”或许是苹果在为 iPad 重新定位、厘清产品线发展方向做准备。

传言和分析师预测称，2024 年将是 iPad 产品线大爆发的一年。从入门级的 iPad 到 iPad mini、iPad Air 再到旗舰 iPad Pro，每一款产品线都将迎来硬件更新。随着传闻中的 12.9 英寸 iPad Air 加入产品线，2024 年苹果有望在一个自然年中推出多达六款 iPad，创下历史新高。旗舰款 iPad Pro 也预计将引入至少 12 项新功能，包括 OLED 显示屏、M3 芯片以及全新的“类似笔记本电脑”键盘配件。

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