蔚来 2023 年 12 月交付 18012 辆汽车同比增长 13.9%，全年交付 160038 辆

IT之家 1 月 1 日消息，蔚来汽车今日（1 月 1 日）公布，2023 年 12 月交付 18012 辆汽车，同比增长 13.9%；2023 年第四季度交付 50045 辆，同比增长 25.0%；2023 年总计交付 160038 辆，同比增长 30.7%。截至 2023 年 12 月 31 日，蔚来新车已累计交付 449594 台。

作为对比，“蔚小理”的另外两家中，理想汽车 12 月交付新车 50353 辆，同比增长 137.1%。小鹏汽车 12 月交付新车 20115 辆，同比增长 78%。

蔚来称，2023 年，蔚来全系产品完成代际切换，全年先后交付全新车型 EC7、全新 ES6、ET5T、全新 ES8 和全新 EC6，成为全球首个完成技术平台垂直切换的智能电动汽车品牌；Aspen、Alder 和 Banyan 三大智能系统持续迭代，共发布 26 个版本，带来 439 项体验新增和优化；全域领航辅助 NOP + 开启先锋领航，累计开通城区里程近 32 万公里，分布在 208 个城市；

2023 年蔚来在全球新建换电站 1,035 座，累计建成 2,350 座，其中高速公路换电站 747 座，在中国完成“7 纵 6 横 11 大城市群”高速换电网络布局；累计为用户提供超 3,500 万次换电服务；累计布局充电站 3,608 座、充电桩 21,091 根；累计接入 1,460,000 + 根第三方充电桩；累计打通 71 条 Power Journeys 路线。目前，蔚来是中国市场布局充电桩和换电站最多的汽车品牌；

在全球新建蔚来中心 47 家、蔚来空间 123 家，服务中心 84 家、交付中心 22 家；已累计建成蔚来中心 145 家、蔚来空间 335 家，服务中心 310 家、交付中心 62 家；

全球市场拓展方面，蔚来继续在挪威、德国、荷兰、丹麦和瑞典推进由产品和服务等构成的完整运营体系，并开启了 EL7（中国市场 ES7）、ET5、ET5 Touring（中国市场 ET5T）和 EL6（中国市场全新 ES6）的交付。

IT之家附目前已公布 2023 年 12 月 / 全年销量的车企：

上汽大众 ID. 家族 12 月销售 1.9 万辆汽车，2023 年累计 10.97 万辆。

长城汽车 2023 年海外销量首破 30 万辆，累计破 140 万辆。

广汽埃安 2023 全年累计销量超 48 万辆，同比增长 77%。

红旗品牌 2023 年零售销量突破 37 万辆，同比增长 29.5%，其中新能源零售销量突破 8.5 万辆，同比增长 135%。

一汽丰田 2023 零售销量 800018 辆，同比增长 4.1%，产量 802666 台。

岚图汽车 12 月销量 10017 辆，同比增长 479%；2023 全年销量 50552 辆，同比增长 160%。

极氪汽车 12 月交付量为 13476 辆，同比增长 18.9%；全年累计交付量达 118685 辆，同比增长 65%。

理想汽车 12 月交付 50353 辆同比增长 137.1% 成功突破五万辆，2023 年累计交付 37.6 万辆。

一汽奔腾 2023 全年累计销量 120666 辆，同比增长 59.4%。

长城汽车 12 月新能源乘用车销售 29816 辆，同比增长 168.59%；2023 全年销售 261546 辆，同比增长 98.39%。

AITO 问界系列 12 月交付新车 24468 辆环比增长 29.96％，2023 全年累计交付 94380 辆。

零跑汽车 12 月交付 18618 台，同比增长 119%；2023 年累计交付 144155 台，同比增长超 29%。

上汽通用五菱 2023 年 12 月销量 201666 台环比增长 26%，全年销量 1403066 台。

上汽通用 2023 年新能源车销量首次达到 100000 辆，同比增长 125.2%；12 月销量达到 18911 辆，同比增长 312.4%。

智己汽车 12 月销量达 10412 台，创历史新高。

小鹏汽车 12 月共交付新车 20,115 台，同比增长 78%，全年总交付突破 14 万。

赛力斯汽车 12 月销量 31490 辆，同比增长 210.03%。2023 年累计销量 106703 辆，同比增长 33.31%。

蔚来汽车 12 月交付 18012 辆汽车，同比增长 13.9%；2023 年总计交付 160038 辆，同比增长 30.7%。

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