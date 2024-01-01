小米 Redmi Book 16 笔记本 12 代酷睿版开售，到手价 3399 元起

IT之家 1 月 1 日消息，小米 Redmi Book 16 笔记本 12 代酷睿版现已在小米有品开售，16GB+512GB 到手价 3399 元起，16GB+1TB 到手价 3599 元。

IT之家附产品参数：

这款产品搭载第 12 代英特尔酷睿 i5-12450H 处理器，采用 8 核心 12 线程，性能核最大睿频频率 4.4GHz，核显单元 48 EU，支持 47W 性能释放；配备 16GB LPDDR5 5200MT/s双通道高频内存，可选 1TB PCle 4.0 高速硬盘，支持 M.2 第二硬盘位扩展。

接口方面，这款产品提供 1 个 3.5mm 音频接口、1 个 HDMI2.1 接口、2 个 USB-A3.2 Gen1 接口、1 个全功能 USB-C3.2 Gen2 接口、1 个 USB-2.0 接口。

这款产品采用 16 英寸 16:10 屏幕比例，屏占比为 90.4%，分辨率为 1920*1200，支持 100% sRGB 色域覆盖、ΔE≈0.49 色准、屏幕亮度 300nits，获得德国莱茵硬件级低蓝光认证和无频闪认证，支持 DC 调光。

该产品采用全金属机身，薄至约 15.9mm，轻至约 1.63kg；配备 56Wh 电池以及 100W GaN 适配器，本地 1080P 视频播放 13.77 小时；配备四麦克风，支持 360° 全域拾音和定向拾音；配备双扬声器，支持杜比全景声、杜比视界。

此外，该产品还接入了小米澎湃智联，基于 Xiaomi HyperOS Connect 跨端技术实现手机、平板、AIoT 等设备实时通信，用电脑的控制中心实现跨屏协同，支持查找设备等。

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