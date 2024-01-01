2023 年 12 月 Windows 操作系统报告：Win11 份额徘徊不前，Win10 稳坐头把交椅

IT之家 1 月 1 日消息，尽管微软近期发布了 Windows 11 23H2 更新，但根据 Statcounter 12 月份的报告，该操作系统的市场份额依然没有太大变化。Statcounter 数据显示，目前大约每四台联网的 Windows 电脑中就有一台运行着 Windows 11。

IT之家注意到，与上个月相比，12 月份 Windows 11 的用户份额略有下降，从 26.63% 下降到 26.54%。Windows 10 距离终止支持还有不到两年的时间，用户开始逐渐迁移到新系统，但仍有相当一部分用户对 Windows 10 非常满意。Windows 10 目前占据了大约 67.46% 的 Windows 用户份额，比 11 月份下降了 0.56 个百分点。

对于老版本 Windows 系统，尽管已经停止支持，但仍有一定的用户群。Windows 7 的份额为 3.34%，Windows 8.1 为 1.66%，甚至还有 0.64% 的用户仍在使用微软十年前停止支持的 Windows XP。Windows 10 将于 2025 年 10 月加入它们的行列，但微软将为用户提供额外的两年付费扩展安全更新，普通消费者也可以加入扩展安全更新计划。目前还不清楚微软打算收取多少费用，但无论价格如何，Windows 10 停止支持及其付费更新都可能成为一个大问题。

Windows 11 较高的硬件要求导致了明显的市场细分。随着下一代 Windows 系统计划于今年晚些时候发布，微软面临着艰难的抉择：是将其命名为 Windows 12 以帮助合作伙伴销售更多设备，还是坚持使用当前品牌以避免进一步的细分？根据最近的报告，微软目前尚未做出决定。

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