小鹏汽车：上市发布会还未结束，小鹏 X9 大定已突破 5000 台

IT之家 1 月 1 日消息，小鹏 X9 纯电 MPV 车型今晚上市，售价 35.98 万元起。小鹏汽车宣布，上市发布会尚未结束，小鹏 X9 大定已突破 5000 台。

关于这款新车的配置，IT之家已经进行过详细报道。该车长宽高为 5293/1988/1785（mm），轴距为 3160mm，采用了 2+2+3 座椅布局，套内面积达到 7.7 平米。同时，第三排座椅支持一键电动魔术收纳，进一步扩充内部空间，可以实现折叠为后备箱创造大平台。

此外，该车采用全域 800V 平台、前后一体式铝压铸、XNGP 等扶摇架构核心技术，并成为全球唯一标配后轮转向的 MPV 车型，还标配智能双腔空气悬架。

智能驾驶方面，小鹏 X9 配备了 29 个智能驾驶感知元件，包括前向双激光雷达、摄像头、毫米波雷达、超声波雷等。此外，该车型还配置了双 Orin-X 芯片，算力达 508Tops。

动力方面，小鹏 X9 配备了前后双电机，最大功率分别为前 235kW 后 135kW，最大扭矩 640N・m，零百加速仅 5.7s，最高车速 200km/h，CLTC 纯电续航里程提供 610km、640km 与 702km 三种版本。

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