马丁老爷子：正制作 3 个《权力的游戏》主题动画项目

IT之家 1 月 2 日消息，《冰与火之歌》作者乔治・R・R・马丁近日更新其 NotABlog 博客，透露正参与制作 3 个《权力的游戏》相关的动画项目。

马丁老爷子在博文中表示：

这些动画项目暂时没有获得批准，但我认为其中几个项目已经可以迈入下个阶段了。

马丁老爷子在博文中表示，他此前和 HBO 合作参与了 4 个《权力的游戏》动画项目，其中 2 个已经放弃。

目前参与的 3 个动画项目中，2 个项目的名称和情节都处于保密状态，而第 3 个项目名为《Nine Voyages》，讲述海蛇号（Sea Snake）的传奇航行。

马丁老爷子解释说：

《Nine Voyages》原本计划拍成真人电视剧，但由于预算限制，且超过一半的场景发生在海上，而且每周都要创建一个不同的港口，从 Driftmark 到 Lys 到 Basilisk Isles 到 Volantis 到 Qarth 到......，因此成本过高。 团队最终决定用动画的方式更好地呈现相关内容，所有目前我们正在推进 3 个动画项目。

IT之家注：海蛇号（Sea Snake）是科利斯・瓦列利安的一艘船。据马图斯学士所撰写的《九大航海》的记载，科利斯驾驭海蛇号造访了魁尔斯、夷地和雷岛，并从厄斯索斯大陆带回了大笔的财富。

图源：HBO 剧照

在最后一次冒险中，科利斯用金子装满了海蛇号，使得他足够在魁尔斯买下二十艘船只用来装载香料、大象（然而并没能活下来）和丝绸，并带着大部分返回了维斯特洛。

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