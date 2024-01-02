中核集团牵头，我国可控核聚变创新联合体成立

IT之家 1 月 2 日消息，据中国核工业集团有限公司（简称中核集团）官网消息，12 月 29 日，以“核力启航 聚变未来”为主题的可控核聚变未来产业推进会在蓉召开。由 25 家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体正式宣布成立。会上，中国聚变公司（筹）举行揭牌仪式，第一批未来能源关键技术攻关任务正式发布，对于创新协同推进聚变能源产业迈出实质性步伐具有重要的里程碑意义。

会议表示，今年以来，国务院国资委启动实施未来产业启航行动，明确可控核聚变领域为未来能源的重要方向。中核集团主动担当作为，牵头组织中央企业共同承担，系统布局了重点技术、典型场景、重大工程项目，立足“开新、扩围、提质”打造可控核聚变创新联合体，推进设立可控核聚变专业化公司，为可控核聚变产业发展奠定了坚实基础。

会议对各单位下一步工作提出要求：

一是要切实增强培育发展未来产业的紧迫感责任感使命感。可控核聚变作为人类能源问题的理想解决方案，已成为大国科技竞争的前沿阵地。 二是要牢牢把握培育未来能源产业的关键环节。从国家需求出发，高起点谋划未来能源产业；从产业思维出发，高水平培育未来能源产业；从深化协同出发，高质量发展未来能源产业，切实发挥新型举国体制优势，像轻核原子一样紧密结合，发生聚变反应，形成强大发展动能。 三是加快推动未来能源可控核聚变产业取得实质性进展。要加强组织领导，健全工作体系，抓紧任务落实；要强化改革赋能，将改革深化行动和发展未来产业紧密结合，激发内生动力和创新活力；要强化政策支持，推动政策穿透落地、见行见效。

会议举行了中核科创基金签约仪式。中核集团代表就聚变能源研究现状与未来、可控核聚变未来产业的实施方案作主题报告。新奥集团、三峡集团、东方电气、中国一重等单位代表就协同开发聚变能源产业发展作交流发言。

其间，与会代表围绕未来能源产业可控核聚变任务实施方案、第一批任务清单、创新联合体等进行交流研讨。

40 余家政府部门、有关单位、中央企业、科研院所、高等院校等代表参会。

IT之家查询获悉，可控核聚变创新联合体成员包括：

中国核工业集团有限公司

中国航天科工集团有限公司

中国兵器工业集团有限公司

国家电网有限公司

中国南方电网有限责任公司

中国长江三峡集团有限公司

中国一重集团有限公司

中国机械工业集团有限公司

哈尔滨电气集团有限公司

中国东方电气集团有限公司

鞍钢集团有限公司

中国宝武钢铁集团有限公司

中国五矿集团有限公司

中国机械科学研究总院集团有限公司

中国钢研科技集团有限公司

中国建材集团有限公司

中国有色矿业集团有限公司

中国能源建设集团有限公司

中国电气装备集团有限公司

华中科技大学

四川大学

大连理工大学

西南交通大学

西北有色金属研究院

新奥集团股份有限公司

中核集团是经国务院批准组建、中央直接管理的国有重要骨干企业，是国家核科技工业的主体、核能发展与核电建设的中坚、核技术应用的骨干，拥有完整的核科技工业体系，肩负着国防建设和国民经济与社会发展的双重历史使命。60 多年来，我国核工业的管理体制先后经历从三机部、二机部、核工业部、核工业总公司到中核集团的历史变迁，完整的核工业体系始终保存在中核集团并不断得到新的发展，为核工业的发展壮大奠定了重要基础。

2023 年 12 月，中核集团宣布新一代人造太阳“中国环流三号”面向全球开放。“中国环流三号”是我国目前设计参数最高、规模最大的核聚变大科学装置，也被称为中国的新一代“人造太阳”。“中国环流三号”2023 年 8 月成功实现了 100 万安培等离子体电流下的高约束运行模式，标志着我国磁约束核聚变装置运行水平迈入国际前列。

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