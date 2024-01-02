荣耀 Magic6 系列手机外观设计亮相：海湖青配色、“枕形”摄像头

IT之家 1 月 2 日消息，荣耀 Magic6 系列手机将于 1 月 11 日发布，荣耀终端有限公司 CEO 赵明今日提前晒出了新机的外观图。

从海报可以看到，荣耀 Magic6 系列采用了有趣的枕形套圆形镜头模组设计，看起来比较有立体感，搭载后置三摄，并标有 100X 变焦标志，后盖为“海湖青”配色，拥有流水纹理。

IT之家附赵明介绍的荣耀 Magic6 系列全新设计：

荣耀 Magic6 系列从历史文明和自然之美中汲取设计灵感，在形式与功能、美感与体验上不断创新探索。荣耀 Magic6 整体机身设计坚持大道至简，摄像头的内部仍然延续荣耀独有的“星轮三摄”排布，外部轮廓则采用有着悠久历史的经典之形「枕形」—— 方中有圆，圆中带方。它是中国五千年文明的印记 —— 三星堆“玉琮”的形态，是西方 19 世纪最受欢迎的钻石切割形态，也是百年历史美学经典顶奢腕表的形态。

我们的设计师将有着悠久历史的不俗之形再现于方寸之间的手机背盖之上，方圆之形结合荣耀的影像技术创新和对宇宙的构想，凝练成极具辨识度的设计，方寸之间纳纳乾坤。

除摄像头模组上的形态创新，此次荣耀 Magic6 系列的 CMF 设计也突破思维，灵感来自恢弘大地奇景，在手机背盖之上用创新工艺展现，体现自然万物生机。

这就是将要到来的荣耀 Magic6 系列，突破“圆”之单一美学，用科技图绘华夏山湖之美。今天先给大家看一款新的颜色：海湖青，把青海湖的冬日奇景跃然眼前，希望大家喜欢。