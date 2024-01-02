紫光展锐 T765 处理器上线：双卡双 5G，支持 108MP 高清拍照

IT之家 1 月 2 日消息，紫光展锐悄悄在官网上线了全新的中端 5G 芯片平台 ——T765，CPU / GPU 性能提升，支持亿级像素高清拍照、4K 高清视频录制与播放，FHD + 分辨率下支持 120Hz 高刷。

据介绍，紫光展锐 T765 采用 6nm EUV 工艺，拥有 2 颗 2.3GHz 的 A76 大核、6 颗 2.1GHz 的 A55 小核，集成 Arm Mali G57 MC2（850MHz）GPU 核心，支持 FHD+@120Hz 显示，支持 HDR10 + 高清画质、VRR（动态刷新率）。此外，它还支持 LPDDR4X 2133MHz 内存、eMMC5.1 / UFS 3.1 / UFS 2.2 闪存。

它还采用了紫光展锐最新的 Vivimagic 6.0 影像引擎、4 核 ISP 架构（ 2 主 + 2 辅），最高可支持 108MP 主摄，或者 64M+20M+13M 高清三摄，支持全新自研多帧降噪 MFNR 和 HDR 拍照技术，支持 FaceID 智能解锁、AI 场景分类、手势拍照、更精准的 AI 人像检测及 AI-Bokeh 等功能。

紫光展锐 T765 支持全场景覆盖增强技术，包括 2G 到 5G 多模全网通、5G 双载波聚合技术，最高可达 130MHz 通信带宽； 它还支持 SA 和 NSA 双模，双卡双 VoNR 和 VoWiFi，支持蓝牙 5.0。IT之家附详细参数：

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