TrollStore 巨魔 2 KFD 漏洞库获推更新，支持苹果 iOS 16.5.1-16.6.1 设备部署 IPA 软件

IT之家 1 月 2 日消息，巨魔（TrollStore）是一个永久签名的非越狱 App，允许用户在不越狱的情况下，在 iPhone /iPad 上安装未签名的 IPA 文件。

目前开发者“MasterMike88”在 X 平台发布贴文，声称他利用一个新 KFD 漏洞“puaf_landa”，为 iOS 16.5.1-16.6.1 实现了额外的 TrollStore 2 支持，不过 iOS 17.0 版本还需要“等待一段时间”。

IT之家查询官方 GitHub 页得知，目前 TrollStore 2 已经更新，有相关需求的小伙伴可以点此访问项目地址，具体新增支持机型列表如下：

iPhone 14 Pro Max（iOS 16.6/16.6.1）

iPhone 14 Pro（iOS 16.5.1/16.6/16.6.1）

iPhone 13 Pro Max（iOS 16.6.1）

iPhone 11（iOS 16.6）

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