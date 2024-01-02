宗申 x 渤赛动力推出大有天地-Rockman 纯电 ATV 全地形车，续航 100km

IT之家 1 月 2 日消息，12 月 31 日，宗申机车旗下重庆宗申电动车制造有限公司与渤赛动力科技（无锡）有限公司联合推出首款大有天地-Rockman 纯电 ATV（全地形车）。

据介绍，渤赛动力（BSTABO）是一家专注于电动极限性能越野车辆产品研发设计及生产销售一体化的科技型企业，主要成员来自德国、捷克 PS 公司，荷兰 VSE 公司和中国兵器集团某研究所。该公司具有 DAKA 拉力赛 WRC 等赛事车辆设计开发的经验，主要市场方向是欧美地区家庭娱乐及赛事用车。

双方合作打造全地形越野车 Rockman，IT之家附产品规格：

外观： 稳重硬朗的磐石外观，人体工程学设计，双⼈座位及可拆卸靠背。

环保： 纯电无噪音无排放，134Ah 锂电系统，最长续航 100km，最快 2 小时快充。

操控： 前后双电机四驱，最高时速 80km/h，越野底盘，双 A 臂悬架，重型减震器，外骨骼结构，前后双差速锁，电⼦助⼒转向。

功能：前后行李架可安装配套的不同规格的行李箱，载荷 60kg+120kg 的负重，前后行李架附件快装接⼝，可安装鱼竿夹持器、⼯具箱、⾏李绑带等多种附件，车前可安装扫雪机、草坪滚筒等工具，车后可加装或拖拽拖车、后置割草机、狩猎架多种工具附件。

▲ 图源“ 宗申机车 ”公众号，下同

IT之家暂未查询到大有天地-Rockman 纯电 ATV 的价格信息和上市计划，感兴趣的小伙伴可以等待后续官方消息。

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