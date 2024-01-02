沪渝蓉沿江高铁合肥至武汉段开工建设，设计时速 350 公里

IT之家 1 月 2 日消息，今日，沪渝蓉沿江高铁合肥至武汉段（IT之家以下简称“沿江高铁合武段”）正式宣布开工。

据官方介绍，沿江高铁（新建沪渝蓉高速铁路）是长江流域综合立体交通体系的主骨干、全国“八纵八横”高铁网的主动脉，途经沪苏徽鄂渝川六省市，全长约 2100 公里，建成后从上海到成都将仅需约 7 小时。

沿江高铁合武段起自合肥铁路枢纽合肥南站，途经安徽省六安市、金寨县及湖北省麻城市、红安县，终至武汉枢纽，向东与合宁、合新高铁衔接，向西与武宜、汉十、京广高铁衔接，线路全长约 360.5 公里（其中新建正线 329.68 公里，包括安徽省境内 166.33 公里、湖北省境内 163.35 公里，利用既有合武铁路 30.8 公里），项目总投资 792.52 亿元，其中湖北段 399.96 亿元，安徽段 392.56 亿元。

沿江高铁合武段设计时速 350 公里，全线共设车站 9 座：合肥南（既有）、长安集（既有）、六安北、金寨东、南溪、麻城北（并既有站）、红安（并既有站）、长江新区、武汉天河。

IT之家查询发现，沪渝蓉沿江高铁主通道目前仅剩宜昌至重庆（涪陵）段暂未开工建设，渝宜（宜涪）高铁预计将在年底前正式开工。

国铁集团指出，沿江高铁合武段是我国“八纵八横”高铁网沿江通道的重要组成部分，路网地位十分重要。沿江高铁合武段建成后，将在合肥至武汉间形成新的高铁大通道，进一步优化长江经济带铁路网布局，便利沿线群众出行，对加快构建沿江综合交通运输体系，更好服务区域协调发展，推动长江经济带高质量发展，具有十分重要的意义。

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