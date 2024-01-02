2024 年“科学探索奖”申报启动：每人 300 万元奖金，杨振宁、马化腾等发起

IT之家 1 月 2 日消息，第六届“科学探索奖”申报工作于 2024 年 1 月 1 日正式启动。2024 年“科学探索奖”仍设置 10 个领域，包括数学物理学、化学新材料、天文和地学、生命科学、医学科学、信息电子、能源环境、先进制造、交通建筑、前沿交叉。

今年仍将遴选出不超过 50 位获奖人，每位获奖人在 5 年内获得总计 300 万元人民币奖金，且可自由支配。

IT之家注：“科学探索奖”是一项由新基石科学基金会出资、科学家主导的公益奖项，秉承“面向未来、奖励潜力、鼓励探索”的宗旨，聚焦基础科学和前沿技术，资助“探索期”青年科技工作者。

“科学探索奖”于 2018 年设立，由杨振宁、饶毅、施一公、潘建伟、谢晓亮等 14 位知名科学家与腾讯公司创始人马化腾共同发起。至 2023 年底，共资助了 248 位优秀的青年科学家。

女性科研人员申报年龄限制放宽到 48 岁

2024 年“科学探索奖”的申报时间为 2024 年 1 月 1 日至 4 月 15 日。申报人须获得博士学位，并在中国内地或港澳地区全职工作（国籍不限）。

值得注意的是，为进一步加强对女性科研人员的支持，从今年起，女性科研人员申报“科学探索奖”的年龄限制由 45 周岁放宽到 48 周岁（1975 年 1 月 1 日（含）以后出生），男性则保持 45 周岁不变（1978 年 1 月 1 日（含）以后出生）。

前沿交叉领域更强调考察交叉性

前沿交叉是“科学探索奖”十个领域中非常独特的一个领域，设立的初衷是鼓励融合多学科知识或研究手段解决某个重要、复杂科学问题；或利用某学科的思想、方法，创新性地研究另一学科的科学问题，取得杰出研究成果，并促进学科间交叉融合的复合型创新人才。

2024 年，“科学探索奖”进一步明确，在前沿交叉领域重点考察候选人研究工作的多学科交叉研究特征。在申报时，前沿交叉领域的申报人，须在申报材料中专门对研究工作的交叉性进行说明。在评审时，前沿交叉领域也将在评审的各个环节将交叉性作为独立维度进行评审。

申报方式

2024 年“科学探索奖”的申报，依然分为“专家提名”和“自由申报”两个渠道，申报人可按照相关指引，通过“科学探索奖”官方网站（https://xplorerprize.org/）进行申报。申报结束后评审委员会将独立开展评审，获奖名单拟定于 2024 年第三季度揭晓。

此外，由于“科学探索奖”和“新基石研究员项目”均为新基石科学基金会运营和实施的科技人才项目，两者存在互斥关系，“新基石研究员项目”获资助者不得申报“科学探索奖”。

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