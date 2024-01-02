问世 95 年，黑白版米老鼠进入公有领域：相关游戏 / 电影纷纷上马

IT之家 1 月 2 日消息，时间迈入 2024 年，米老鼠（Mickey Mouse）等 95 年前的作品进入公有领域，意味着任何人可以不用担心收到任何版权索赔的情况下，自由使用这些内容。

米奇老鼠（Mickey Mouse）及米妮老鼠（Minnie Mouse）可谓是迪士尼最具代表性的角色，虽然米老鼠的形象由沃尔特・迪士尼创造，此后版权也一直归迪士尼公司所有。

不过根据美国的版权保护法，这种拥有的年限是 95 年，米老鼠的著作版权目前已进入公共领域，不再受到法律保护，可以被公众随意使用及进行二次创作。

IT之家注：需要注意的是，网民只可以使用 1928 年《威利号汽船》（Steamboat Willie）的黑白船长特定版本，而不是今天穿着鲜红裤子和有卡通声音的现代版米奇与米妮。

《威利号汽船》原本计划于 1984 年进入公共领域，但是经迪士尼游说后，美国国会在 1970 年代批准该版权延长 20 年期限于 2004 年进入公共领域。

1998 年，国会再通过“米老鼠保护法（Mickey Mouse Protection Act）”，让迪士尼全球形象大使米老鼠及其作品保护期限再延长 20 年，于 2023 年底到期。

第一部采用同步声音的动画片《威利号汽船》短片（看影片）于 1928 年首映，约八分钟的动画让许多人印象深刻。

该部作品开启了美国导演兼作家华特・迪士尼（Walt” Disney）的职业生涯，也向世界介绍了版权期限最长的黑白版米老鼠。

《威利号汽船》进入公共领域后，黑白版米老鼠角色可以改编成图像小说或恐怖电影等，最新消息称相关电影和游戏正在制作中。

恐怖电影

最新消息称已经有电影人在制作恐怖电影《米老鼠的捕鼠夹》，相关预告公开，3 月在北美上映。

恐怖游戏

米老鼠恐怖游戏《Infestation 88》公开宣传片，支持中文，预计年内发售。本作是一款 1-4 人合作生存恐怖游戏，玩家将扮演一名消灭者，治疗由经典人物和都市传说的扭曲版本引起的邪恶侵扰。

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