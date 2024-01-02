尤雨溪：Vue 2 生命周期已正式结束，开发团队应迁移至最新版本或购买扩展支持

IT之家 1 月 2 日消息，Vue.js 作者尤雨溪发文声称，Vue 2 已于 2023 年 12 月 31 日结束生命周期（EOL），目前 Vue 2 已经无法接收到新功能及修复补丁，还在使用 Vue 2 的开发团队应迁移至最新的 Vue 3 版本。

据悉，Vue 2.0 最初发布于 2016 年，至今已经有 7 年历史，尤雨溪表示，2.0 版本是 Vue 成为主流框架历程中的一个重要里程碑，“不过随着 Vue 3 的成熟，如今是时候淘汰 Vue 2 了”

尤雨溪提到，目前以下软件包在 npm 上已经被标记为“弃用”，使用相关版本的用户会在包管理器中收到弃用警告，提醒其 Vue 2 不再是“受支持的版本”：

Vue 2 核心的所有主要和次要版本

专门支持 Vue 2 的 vue-router 版本（3.x 及更低版本）

专门支持 Vue 2 的 vuex 版本（3.x 及更低版本）

IT之家注意到，尤雨溪同时声称，开发团队在迁移到 Vue 3 版本后可以享受到以下特性：

更小的包尺寸

更快的渲染速度

基于代理的反应系统

Fragment、Teleport、Suspense 等新增组件

各种经过改善的构建工具

而对于暂时无法迁移的用户，尤雨溪表示，用户可以更新到 Vue 2 的最终版本（2.7.16），或购买 Vue 2 的扩展支持，从而保证相关框架依然能够获得一定的安全性。

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