小岛秀夫：今年将同时进行《死亡搁浅 2》和《OD》游戏的开发，并与《复仇者联盟》合作

IT 之家 1 月 2 日消息，游戏制作人小岛秀夫近日在 X 平台发文，庆祝 2024 年新年，并谈到了他的 2024 年计划安排。

小岛秀夫表示，今年也将是《DS2（死亡搁浅 2）》和《OD》两个游戏同时开发的一年。《DS2》仍然有 ADR（自动对话替换）方面的工作要做，还将开始录制日语音频。

小岛秀夫还称：“我想专注于制作游戏，所以我想限制出差，但不能把出差减少到零，因为我要为《OD》进行拍摄、与《复仇者联盟》合作、制作一部《DS（死亡搁浅）》电影，以及做其他视频项目。...... 所以，看起来这将是非常艰难的一年，但我正在努力以某种方式享受龙年。”

▲ 小岛秀夫晒出的庆祝 2024 新年海报

据 IT 之家此前报道，小岛秀夫在 2023 年 12 月 8 日亮相 TGA 2023 颁奖典礼，公布了游戏新作《OD》的首支宣传片。该游戏由小岛工作室与微软 Xbox Game Studios 共同推出，预计就是之前宣布合作的神秘项目。

小岛工作室 2023 年 12 月 14 日发布公告，在临近 8 周年纪念日之际，宣布将《死亡搁浅》电影版权独家授权给 A24 公司，并签署国际联合制作协议，将联合制作由游戏创作者小岛秀夫的《DEATH STRANDING（死亡搁浅）》所改编的真人电影。

在 2022 年 12 月 9 日的 TGA 2022 颁奖典礼上，小岛秀夫出席并公布了《死亡搁浅 2》新预告片。该作将登陆 PS5 平台，发售日待定。

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