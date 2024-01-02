Unity 团结引擎创世版开放下载，支持微信小游戏、车机、开源鸿蒙等

IT之家 1 月 2 日消息，据 Unity 官方消息，经过四个月的内测与持续的技术迭代与优化，「团结引擎创世版」开放下载。

据介绍，此次发布的团结引擎创世版，带来了完整的一站式微信小游戏解决方案，以及专为汽车智能座舱开发打造的团结引擎车机版，新增了对国产操作系统 OpenHarmony 开源鸿蒙的支持，并且展示了 Beta 版本的虚拟几何体（Virtual Geometry）功能。IT之家附官方介绍：

一站式微信小游戏解决方案

团结引擎创世版在引擎轻量化方面做了充分的技术部署，不仅增强了引擎的代码剔除功能，可以彻底剔除一些未被使用的功能点代码，还新增了 stripping level: Extreme 以进一步裁剪包体大小，缩减 WASM 代码体积，减小运行时内存开销。

团结引擎创世版还专门针对小游戏平台优化了 Shader，以提高在 iOS 设备上的渲染效率，并通过 TransformFeedback 支持 GPU Skinning，减少 CPU 负载，提高效率的同时缓解发热现象。还剔除了 il2cpp 运行时中与微信小游戏无关的结构和代码，并选择延迟加载脚本元数据，优化了 il2cpp 运行时的内存开销和运行效率。

团结引擎创世版针对微信小游戏的异常处理也新增了多项优化，不仅彻底移除了关闭异常时的处理指令，支持开发者定制异常支持范围，还新增了 WASM 原生异常支持，可以有效减少不必要的指令及 JS-WASM 跳转开销。

在性能分析层面，团结引擎创世版增添了加强版的 Profiler 工具，新增 Frame Debugger 支持，可以深入分析渲染步骤；并在 Profiler 中新增 AssetBundle 的数量和内存统计，覆盖了 NativeHeap、JS 文件系统等，帮助用户全面分析 AssetBundle 的内存占用。

团结引擎车机版

团结引擎车机版不仅同时支持 HMl Android、QNX、Embedded Linux 车机平台，还针对每个平台的开发流程、渲染效果、车机性能等指标进行了充分优化。

对于 HMl Android，团结引擎车机版新增 AddressSanitizer 支持，提供了可嵌入安卓原生 App 的 3D 渲染服务能力和具备工程隔离能力的 URAS 架构，并对 URAS 在 Editor 上的开发体验进行了优化，同时在最新版本增加了 vulkan 的支持。

对于 QNX，团结引擎车机版不仅支持图层相关自定义设置，线程优先级和 CPU affinity 设置，多点触控；还在开发体验上，全面支持了 Slogger2 和 Stacktrace 日志输出。

对于 Embedded Linux，团结引擎车机版同时支持图层相关自定义设置，和设置线程优先级、CPU affinity。

在车企非常关注的性能方面，团结引擎车机版对启动时间和流程、CPU 占用等进行了充分优化，提供了多种开发工具来提升效率，比如支持可视化调试的 HMl Simulator、可复用的车模车控 Package 等。

全面适配 OpenHarmony 操作系统

目前，团结引擎已全面适配 OpenHarmony 各项系统能力，包括但不限于 Ability 框架适配，XComponent 能力适配，ArkUI 适配，音视频，文件系统，触控系统等等。并且支持项目快速迭代，能够直连设备，直接实现 Patch and Run / Build and Run，并导出 Ability Project。

团结引擎创世版还提供了 Profiler 支持，适配原有引擎的完整 Profiler，并支持平台对应的 Profiler 和抓帧工具 SmartPerf。提供了专有的 C# 与 ts 交互 API，方便 SDK 接入。

团结引擎创世版号称能够给开发者在 OpenHarmony 上带来丝滑的开发体验，确保不增加开发者的学习成本，兼容老版本项目，可以做到一键切换平台，一键构建出包。

Virtual Geometry

团结引擎创世版基于 GPU Driven Pipeline 进行了 Virtual Geometry 技术初探。

基于此技术，开发者可以轻松导入高精度的模型，不需要再担心超高面数的模型给项目带来的渲染和显存压力。目前，该功能仍在 Beta 阶段。

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