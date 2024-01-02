账号更改密码后依然可被黑客劫持，谷歌 OAuth 验证系统曝“MultiLogin”重大零日漏洞

IT之家 1 月 2 日消息，安全公司 CloudSEK 日前发现谷歌 OAuth 账号验证系统中存在一个零日漏洞，黑客可利用过期的 cookie 数据，配合一个名为“MultiLogin”的 OAuth 端点，生成“长期有效（session）”的新 cookie，进而劫持受害者的谷歌账号。

据悉，MultiLogin 端点内置于谷歌 OAuth 账号验证系统中，该端点的作用是调用谷歌账号 ID 和 auth-login token 密钥，从而实现“同步”及“无缝切换账号”功能，但谷歌的说明文件中并未提到该端点的存在。

▲ MultiLogin 端点，图源 安全公司 CloudSEK 报告（下同）

研究人员提到，利用相关漏洞的黑客主要通过获取受害者 Chrome 浏览器 WebData 中的 auth-login tokens 向量及 UserData 中的 Chrome Local State 密钥，之后利用 MultiLogin OAuth 端点欺骗谷歌验证服务，从而成功劫持受害者账号。

▲ 黑客可利用 auth-login tokens 向量及 Chrome Local State 密钥生成可用 cookie

CloudSEK 报告称，市面上一款名为 Lumma 的勒索软件便是基于这一“MultiLogin”漏洞，该软件开发人员宣称该勒索软件能从受害电脑窃取“与谷歌服务有关的 cookie”，同时强调相关 cookie 长期有效，“即使用户修改了账号密码也依然可用”。

▲ 宣扬漏洞的黑客

IT之家查询报告得知，Lumma 勒索软件获取用户“长期有效”的 cookie 主要分为三步：

入侵受害者设备，从受害者的 Chrome 浏览器记录中提取 auth-login tokens 向量及 Chrome Local State 密钥

从密钥中拆出 service（GAIA ID）及 encrypted_token 两项关键数据

利用 MultiLogin 端点生成长期可用的 cookie

▲ 研究人员利用 MultiLogin 端点复现漏洞，成功利用过期 Cookie 登陆账号

研究人员声称，Lumma 的创新之处在于“软件会自行加密受害者的 GAIA ID / Token”，从而“避免黑客自家技巧被其他恶意组织模仿，也能防止被安全公司抓住马脚”，不过 Lumma 使用 SOCKS 代理的行为还是让安全公司抓住了踪迹。

安全公司表示，他们已经通知谷歌有关该漏洞遭黑客滥用的事实，并表示包含 Lumma 勒索软件 MultiLogin 漏洞在内，如今黑客的网络攻击手法已“日益复杂化”。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。