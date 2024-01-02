因专利授权续签未完成，诺基亚 2023 年财务测算未能达到目标

IT之家 1 月 2 日消息，诺基亚日前在官网发布新闻稿，声称由于“尚未完成专利授权续签”，该公司 2023 年财务测算未能达到目标，在销售净额、营业利润率和现金流方面均未达到先前预期。

诺基亚表示，该公司正在与全球客户洽谈以签订“最有利自身”的协议，将“优先保护专利价值”而非寻求在特定期限内“敲定协议”，因此将原定的专利授权谈判延期至 2024 年，从而获取更多专利利润。

IT之家从新闻稿中得知，诺基亚将在 1 月 25 日公布 2023 年第四季度与全年财报，该公司声称“预计第四季度销售净额相比第三季度有显著改善”，但“鉴于部分客户近期的决定，第四季比预期更具挑战性”。

据此前报道，诺基亚对手爱立信 12 月 5 日获得了价值 140 亿美元（IT之家备注：当前约 996.8 亿元人民币）的 AT&T open RAN 电信网络合约，受此冲击，诺基亚将 2026 年营业利润率目标从 14% 下调至 13%，并同时计划缩减营运支出，目标“省下 12 亿欧元（当前约 93 亿元人民币）成本”。

而在诺基亚发布新闻稿披露“2023 年财务测算未能达到目标”后，诺基亚股价收盘时下滑 1.46% 至 3.21 美元（当前约 23 元人民币），该公司今年股票已下跌 27.08%。

另据诺基亚 2023 年第三季度财报，该公司第三季度营运利润 4.24 亿欧元，低于分析师预估中值的 5.564 亿欧元；每股获利 0.05 欧元，低于分析师预估中值的 0.07 欧元。

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