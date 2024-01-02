抗生素“新武器”问世：以无法产生抗药性的方式杀死超级细菌

IT之家 1 月 2 日消息，“超级细菌”问题日益凸显，来自得克萨斯农工大学的科研团队近日研发出新型抗菌聚合物系列，能以“超级细菌”无法产生抗药性的方式杀死它们。

青霉素是 20 世纪重要的科学突破之一，成为关键的外科手术和医疗手段，大幅提高患者感染后的生存几率。

不过青霉素的滥用也导致了恶性循环，细菌很快就进化出了抵御抗生素的能力，而科学家无奈继续研发新的抗生素。

这种循环持续了几十年，但目前的趋势更有利于细菌，我们的新药越来越少，但细菌的进化却没有停止。

在这项新研究中，得克萨斯农工大学的研究小组开发出了可定制的新型聚合物，让其能够更有效地对抗“超级细菌”。

这项研究的关键在于制造聚合物的时候，使用名为 AquaMet 的水溶性催化剂，处理高浓度的电荷，吸引细菌的负电荷。

研究小组制造这些聚合物的新方法可以更精确地将特定部分添加到分子中，此前的相关研究表明可以提高其性能。

在实验室环境下，这种新型聚合物对革兰氏阳性菌（如耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 MRSA）和革兰氏阴性菌（如大肠杆菌）产生活性作用，而且这些药物在低浓度下也能发挥作用。

IT之家附上论文参考地址：https://doi.org/10.1073/pnas.2311396120。

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