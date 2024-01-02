Bigme Mini 彩色墨水屏智能办公本 B751C 发布，1999 元

IT之家 1 月 2 日消息，Bigme 大我宣布推出 Mini 彩色墨水屏智能办公本 B751C，统一零售价 1999 元。

Bigme Mini 彩色墨水屏智能办公本 B751C 号称是首个集搭载双系统功能、流畅手写语音转文字及 ChatGPT 等功能于一体的 7 英寸便捷全能型设备，采用 7 英寸机身，厚度 7mm，功能覆盖学习、生活、办公等全场景且长期免费，标配手写笔 + 皮套。

该设备采用 Kaleido 3 彩屏技术，支持黑白 300PPI、彩色 150PPI，无蓝光无频闪，屏幕通过德国莱茵类纸认证，配有 xRapid 快刷与自动消残影技术算法。

该设备搭载八核 2.3GHz 处理器，拥有 4+64GB 存储，支持最大扩展 1TB，还配有双频 Wi-Fi 和蓝牙 5.0。

该设备还配有 AI 大模型，号称语音转文字准确率 98% 以上，支持 37 国语言、27 种方言的翻译和转写，以及智能总结、智能聊天、智能创作、智能绘画、智能翻译等功能。

Bigme Mini 彩色墨水屏智能办公本 B751C 还搭载双系统，可以根据需要升级成智能学练本，白天大人办公用，晚上孩子学习用。（IT之家注：学练本风格具有 3 天免费试用期，后续想继续使用，则需付费 499 元进行购买。）

Bigme Mini 彩色墨水屏智能办公本 B751C 支持京东读书 60 万 + 册阅读资源；搭载随手记 + 应用，支持图层、画布、套索、缩放、文本插入等功能；自带阅读引擎 xReader 功能优化升级，支持 20 多种主流文档格式的书籍阅读、超过 10 种以上阅读版式、5 种阅读刷新模式、4 种双开文档方式，还支持听书等。

Bigme Mini 彩色墨水屏智能办公本 B751C 配有物理按键、36 级冷暖前光、安卓 11 开放式系统、云读写存储，微信互传、二维码分享、外接 OTG 拓展、蓝牙无线连接等功能，统一零售价 1999 元，IT之家附参数表：

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