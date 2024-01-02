中国东航今日接收第四架 C919 国产大飞机

IT之家 1 月 2 日消息，中国东方航空今日宣布“喜提”第四架 C919 大型客机（飞机编号：B-919E）。该架 C919 客机于 2024 年元旦前夕在中国商飞完成有关交付手续，正式加入东航机队。

东航新接收的第四架 C919 大型客机执行调机航班：09:44 分从上海浦东国际机场起飞，10:02 分顺利抵达上海虹桥国际机场。

从商业首飞开始到 2023 年 12 月 31 日，东航 C919 机队已累计执行商业航班 655 班，累计承运旅客近 8.2 万人次。

资料显示，C919 大型客机是我国首次按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式干线客机，于 2007 年立项，2017 年首飞，座级 158-192 座，航程 4075-5555 千米。

▲ 图源：中国商飞公司“大飞机”微信公众号

据IT之家此前报道，中国东航于 9 月 28 日与中国商用飞机有限责任公司（以下简称“商飞公司”）签订《C919 飞机买卖协议》，向商飞公司购买 100 架 C919 飞机。上述 100 架飞机计划于 2024 年至 2031 年分批交付于公司。其中，2024 年计划交付 5 架，2025 年至 2027 年每年计划交付 10 架，2028 年至 2030 年每年计划交付 15 架，2031 年计划交付 20 架。

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