消息称字节跳动正推行“抖西合流”：西瓜视频运营团队将被并入抖音

IT之家 1 月 2 日消息，据“市界 Pro”今日报道，字节跳动内部当前正在进行“抖西合流”—— 即在抖音 App 中分发西瓜视频的内容，着重在抖音站内推中长视频，不再针对西瓜视频做独立的运营策略。

上述措施意味着抖音、西瓜视频的运营团队最终将合并为一个。“市界 Pro”援引多位独立信源消息表示，西瓜视频 App 日活正呈下降趋势，内部对此的态度“并不乐观”，知情人士更称找不到能够“带队”的人来接手西瓜视频了。

同时，这也是西瓜视频在花重金抢来的创作者回流B站、重要一号位转岗、业务整体并入抖音集团内部后再次“后退”的一步。

报道还援引字节披露的数据：2019 年 7 月，西瓜视频 DAU（IT之家注：日活跃用户）达到 5000 万；但根据市场调研公司 QuestMobile 的测算，2021 年 10 月，这一数字已经萎缩至 3079 万。

一个月后的 2021 年 11 月，字节启动组织架构大调整，成立六大业务板块，西瓜视频与今日头条、搜索、百科等一起并入抖音集团。报道称，西瓜视频此后的投入和声量均明显减少。

而在此之前，西瓜视频的 DAU 就已出现过一定程度下滑，但后期通过“拉新”活动又开始出现提升。此次“精简”运营政策、人力投入，据称可能是一次“试探”。

据彭博社上月获得的市场消息，字节跳动 2023 年销售额有望增长 30% 至 1100 亿美元（IT之家备注：当前约 7832 亿元人民币），超过腾讯。

据IT之家2022 年 6 月报道，今日头条曾发布通知称将对直播板块进行整体升级，根据规则，用户的今日头条账号内的直播权益可迁移 / 融合至抖音账号，且抖音账号开播的内容可同时在抖音、今日头条和西瓜视频上分发。这意味着抖音与今日头条和西瓜视频在内容、电商体系上进一步打通。

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