小米公司发言人：网传“小米汽车产业链”图片内容至少 50% 完全错误

IT之家 1 月 2 日消息，@小米公司发言人 刚刚发文称：我们最近关注到一张关于小米汽车产业链的图片，经核实，其中内容至少有 50% 完全错误。

小米公司发言人表示，有关“产业链”图片的信息汇总漏洞百出，对公众和投资者带来误导，对此深感不解。

小米创始人雷军也在微博上转发回应：“关于小米汽车，有非常多谣言和黑稿，我们会及时澄清。请大家帮忙转发！”

小米公司发言人公布的图片中，汇总了包括小米汽车的电池、车载电子、底盘系统、车身、车体电子、动力系统、内外饰等方面的产业链信息，其中“架构”部分被标注为“吉利 SEA 浩瀚架构”。

据IT之家去年 12 月报道，有投资者曾在深交所互动易平台询问汇川技术“公司和小米汽车联合开发的电机目前进度如何”，汇川技术回复称，“汇川参与了小米超级电机 V6s 的联合研发，V8s 电机系小米自研。”

雷军曾在介绍小米汽车 SU7 的性能表现时介绍，小米超级电机 V6 和 V6s 分别与联电和汇川合作研发，小米超级电机 V8s 是由小米自研自产。

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