西门子医疗全球首款量子能谱 DSA 获 NMPA 批准注册上市

IT之家 1 月 2 日消息，西门子医疗宣布，全球首款量子能谱 DSA（血管造影系统）ARTIS icono ceiling 现已通过国家药监局（NMPA）批准注册上市。

据介绍，这款机器突破了传统设备在“时空”上的限制，让病人可以在自由呼吸间进行全身的 3D 扫描重建。它还可基于大数据与人工智能重构影像链，在保证图像清晰恒定的同时，智能调整 X 光能谱，有效降低辐射水平。

ARTIS icono ceiling 还将精度提升至亚毫米级，为肿瘤的精细化治疗保驾护航；它还具备基于大数据与 AI 重构影像链，保证图像清晰恒定的同时，智能调整 X 光能谱有效减低了辐射水平。

IT之家附官方介绍：

传统 DSA6 秒 DynaCT 的采集时长对于高龄、情绪紧张、体质较弱的患者来说难免产生因不能完全屏气造成的图像呼吸伪影。 ARTIS icono ceiling 实现了 2.5 秒（一个呼吸周期）即可完成 DynaCT 采集，让患者在自由呼吸的同时获得高质量影像，帮助医生更好判断肿瘤病灶及 CT 或 MR 难以检测到的肿瘤供血血管。 区别于传统 DSA，ARTIS icono ceiling 采用了全球独家履带式推进机架，创新的设计不仅使得机架运行更加稳定顺畅，更能轻松覆盖 2.4 米的纵向距离，打破了以往对下腹部、盆腔、下肢等部位三维采集的限制，可轻松获得如图所示的高质量盆腔 DynaCT 图像。 ARTIS icono ceiling 搭配全新的 AI Embolization Guidance 智能引擎，依托 AI 智能算法可提供亚豪米级肿瘤体积数据；一键式精准提取肿瘤及滋养血管；可进行实时术中导航，其精度可达 0.5 毫米，并可标记导管头端位置以便制定最安全、最精准的治疗计划。 传统的穿刺活检及射频消融治疗是在 CT 下进行的，需反复进行扫描确认，而 ARTIS icono ceiling 的集成式激光定位导航 myNeedle Companion 可提供 x,y,z 三向角度指引，直接在激光的引导下快速完成精准操作。 传统 DSA 常因体厚、投射角度及植入耗材的不同造成图像质量不稳定或者衰减的情况时有发生。ARTIS icono ceiling OPTIQ 能谱成像技术，根据感兴趣物化学元素对 X 射线光谱的吸收规律，预设曝光参数，提高目标元素的对比度，同时降低背景剂量，进而实现恒定最优图像同时达到最佳剂量效率。

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