1GB 电影上传至中国空间站仅需 1 秒，我国在太空已实现 10G 量级激光通信速率

IT之家 1 月 2 日消息，在四川卫视的“又见・东方神话”跨年节目中，国星宇航执行副总裁赵宏杰博士表示，目前我国在太空中已经实现了 10G 量级的激光通信速率。“举个例子，一部 1GB 的电影，我们只需不到 1 秒钟就可以从地面完成到中国空间站的传输。”

赵宏杰还表示，未来的速率甚至可以攀升到百 G 量级。

去年 6 月，中国科学院空天信息创新研究院在星地激光高速通信领域取得了重大突破，成功利用自主研制的 500 毫米口径激光通信地面系统，与吉林一号 MF02A04 卫星进行了星地激光通信实验，实现了每秒 10G 比特（Gbps）的通信速率，所获取的卫星载荷数据质量良好，可以满足高标准业务化应用需求。

IT之家注：星地激光通信是指利用激光作为载波，在卫星和地面之间传输信息的技术。其具有频谱资源丰富、通信速度快、抗干扰能力强、安全性高等优点，是未来空间信息网络的重要组成部分。

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