曾任长城魏牌汽车 CEO，消息称陈思英加入极星科技担任首席运营官

IT之家 1 月 2 日消息，据雷峰网旗下“新智驾”今日报道，星纪魅族集团高级副总裁、汽车事业部总裁陈思英今日正式加盟极星科技，担任公司首席运营官（COO），全面负责营销板块。

报道称，据极星科技方面的说法，星纪魅族集团对于陈思英的加入有两个层面的思考：

希望陈世英使星纪魅族集团进一步赋能极星，加速星纪魅族集团的智能化和前瞻性布局在极星的落地；

陈思英本人在汽车行业有丰富的营销经验，从 0 到 1 打造过多个新品牌。集团希望他能够以更具本土化的视野，带领着整个极星科技团队，通过全新的组织体系升级，让极星在 2024 年能够更好地以用户为中心，构建全新的营销体系。

同时，极星方面还称，其 2024 年的业绩目标是希望做到中国市场全球豪华电动车品牌销量前三。

综合IT之家此前报道，陈思英曾任长城汽车旗下魏牌新能源 CEO、坦克品牌营销总经理，去年 10 月 13 日宣布离职。他在魏牌的工作时长为 8 个月，参与了蓝山、新摩卡、高山车型的上市工作。

而在去年 11 月 30 日，据 21 世纪经济报道从知情人士处获悉，陈思英已“回归”吉利系，并出任星纪魅族集团高级副总裁、汽车事业部总裁、负责汽车产品线经营管理。

陈思英已在汽车行业从业 20 余年，有丰富的市场营销和品牌管理经验。2019 年- 2023 年 1 月，陈思英曾出任领克汽车销售有限公司副总经理。

星纪魅族集团董事长、CEO 沈子瑜曾表示，2024 年星纪魅族集团将推出魅族定制车，不仅会搭载 Flyme Auto 系统，更要从软件、设计、内饰等各个方面融合魅族过往的经验，并且只在星纪魅族集团渠道进行销售。

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