2024 款奥迪 A8L 价格下调：最高降幅 4 万元，售 78.98 万元起

IT之家 1 月 2 日消息，奥迪官网近日发布了 2024 款奥迪 A8L 的新指导价，新指导价为 78.98 万-195.48 万元，其中豪华型、臻选型、尊享型价格下调 4 万元，旗舰型价格下调 2.08 万元，60TFSI quattro 价格保持不变。

IT之家注意到，2024 款奥迪 A8L 全系升级搭载远程发动机启动和远程空调功能，50TFSI 臻选型轮辋样式有所调整，45TFSI 豪华型升级 20 英寸轮辋、高清矩阵式 LED 大灯。

2024 款奥迪 A8L 的内饰设计沿用了现款车型的整体布局，采用了双屏 MMI 触控系统和奥迪虚拟座舱（液晶仪表盘），还可选装抬头显示功能。在国内市场，现款 A8L 配备基于 MIB3+Asterix 全新奥迪互联平台打造的 Audi connect 互联系统。

动力方面，2024 款奥迪 A8L 提供了四种动力版本，分别是 45TFSI（2.0T）、50TFSI（3.0T 低功率）、55TFSI（3.0T 高功率）和 60TFSI（4.0T V8），均匹配 8 速 tiptronic 自动变速箱和全时四驱 quattro 系统。

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