三星将在 CES 2024 发布扫拖机器人新品，升级 AI 功能与蒸气洗净技术

IT之家 1 月 2 日消息，三星电子日前宣布，将于 CES 2024 推出搭载 AI 技术的全新清洁系列产品。

三星 Bespoke Jet Bot Combo 扫拖机器人具备升级版 AI 功能与蒸气洗净技术，搭载进阶 AI 物体辨识系统。该技术由之前的 Bespoke Jet Bot AI + 扫地机器人升级而来，不仅提高了可辨识物品数量，还借助 3D 感应器实现更精准的路径导航。

▲ 图源三星官网

据介绍，本次升级的最大亮点在于，AI 物体辨识技术也能够辨别空间与污渍，可划分客厅或厨房等已建图位置，并自动设立“禁行区”，如浴室、阳台或大门，从而避开指定区域。

此外，Bespoke Jet Bot Combo 侦测到污渍时会自动返回清洁底座，以高温蒸气和热水加热拖把垫后，再回到脏污区域进行清洁，采用每秒 170RPM 的转速，来刷除硬化的污渍。

此外，该机型设有 AI 地面侦测功能，能探测地面材质并加强清洁效力，比如区分硬质地板与地毯，进而自动增强吸力，即便是卡在地毯深处的灰尘也能够清洁到。不仅如此，Bespoke Jet Bot Combo 在侦测到地毯时，会进一步判断是否要抬起拖把垫或回到清洁底座将其卸除，防止交叉污染。

Bespoke Jet Bot Combo 也在最后的打扫环节进行了改进，清洁底座设有三步拖把垫全面清洁系统，包括自动清洗、蒸气洗净及热空气自动烘干。而拖把垫经过高温蒸气加热的热水清洗后，将再喷洒蒸气，从而防止异味产生，维护机器人自身的清洁。

IT之家从三星官方公告获悉，该产品尚处开发阶段，上述功能在量产版本中可能会有所变动，CES 2024 的与会者可前往三星展位抢先体验 Bespoke Jet Bot Combo。

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