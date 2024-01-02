高合汽车否认所有工作暂停，此前网传其停止发货和新项目开发

IT之家 1 月 2 日消息，今天多名博主晒出一张论坛截图，图片中有网友声称“高合所有工作暂停，包括停止发货、停止新项目开发，做好起诉准备工作”。

据上述文字内容显示，消息来源疑似为供应商。据界面新闻报道，高合汽车内部人士表示，上述消息“纯属谣言”，工作“一切正常”。

IT之家查询高合汽车官方微博发现，该账号内容当前仍在正常更新。不过，这两天正逢各大车企准时“汇报成绩”，高合汽车并没有如期公布交付成绩。不仅如此，高合汽车最近一次公布月交付量还是在去年 11 月：HiPhi Y 车型 10 月交付 1606 台，再创新高。此后，官方并未公布 11 月、12 月的交付成绩。

而在去年 10 月，部分职场类 App 就有高合员工声称公司开始进行 20% 比例的裁员，有的部门裁了 50%。对于“比例高达 20% 的大规模裁员”这一传言，高合汽车当时回应称“有一些不实传闻，所谓大规模裁员不存在，各类数据比例更是造谣信息。”

高合汽车当时还表示，公司业务结构调整，部分岗位功能进行合并、重组、新建，再加上绩效末位淘汰，出现人员流动，都是常规管理工作。同时，大量岗位正在持续招聘，各项业务都在正常推进。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。